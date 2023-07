Unter­wegs zu den Men­schen: Ambu­lant betreu­tes Woh­nen der Dia­ko­nie für psy­chisch Erkrank­te jetzt auch im Raum Forchheim

Jeder vier­te Erwach­se­ne in Deutsch­land zeigt im Zeit­raum eines Jah­res Sym­pto­me einer psy­chi­schen Erkran­kung, das sind knapp 18 Mil­lio­nen Betrof­fe­ne. Angst­stö­run­gen, Depres­sio­nen und Aus­wir­kun­gen von Alko­hol- oder Medi­ka­men­ten­ge­brauch sind dabei die häu­fig­sten Krank­heits­bil­der. Die Aus­wir­kun­gen davon schrän­ken die Erkrank­ten oft schwer­wie­gend in ihrem sozia­len und beruf­li­chen Leben ein. So kämp­fen psy­chisch kran­ke Men­schen oft mit einer Antriebs­stö­rung, die ver­hin­dert, dass sie All­tags­auf­ga­ben selbst­stän­dig aus­füh­ren kön­nen. Es feh­len die dazu not­wen­di­ge Ener­gie und Moti­va­ti­on. Die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim bie­tet hier bereits seit 2015 Unter­stüt­zung durch das sog. Ambu­lant Betreu­te Woh­nen (ABW) in Stadt und Land­kreis Bam­berg. Die­ses Ange­bot wei­tet das Team um Lei­ter Franz Hagen jetzt auf die Regi­on Forch­heim aus.

Ziel des Ange­bots ist es, die Betrof­fe­nen so zu stär­ken, dass sie ihren All­tag wie­der wei­test­ge­hend selbst­stän­dig mei­stern kön­nen und ein sta­tio­nä­rer Auf­ent­halt in einer Kli­nik ver­mie­den wird. „Meist ist es aller­dings nur mög­lich, die aktu­ell vor­han­de­nen Kapa­zi­tä­ten für Auto­no­mie und Selbst­stän­dig­keit gemein­sam auf­zu­spü­ren und zu nut­zen. Die mei­sten Klient_​innen beglei­ten wir lang­fri­stig“, berich­tet Franz Hagen, der für die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim das Ange­bot in Bam­berg und jetzt auch Forch­heim koor­di­niert. Die Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­ten­den im ABW zeich­nen neben der fach­li­chen Kom­pe­tenz hier beson­ders aus, dass sie sich für die ihnen anver­trau­ten Per­so­nen auch mensch­lich inter­es­sie­ren und jeden Kli­en­ten mit sei­ner eige­nen Per­sön­lich­keit respek­tie­ren: „Jeden so zu beglei­ten, dass es für ihn und in sei­ner urei­ge­nen Situa­ti­on gut ist, dafür enga­giert sich das gesam­te ABW-Team.“

Das Ange­bot kann für eini­ge Mona­te, aber auch für meh­re­re Jah­re in Anspruch genom­men wer­den und ist frei­wil­lig. Vom gemein­sa­men Ein­kau­fen, über die Beglei­tung bei Behör­den­gän­gen und Arzt­be­su­chen bis hin zu Frei­zeit­an­ge­bo­ten und „Ein­fach-Zeit-für-Gesprä­che-haben“ reicht die Unter­stüt­zung. „Das Ambu­lant Betreu­te Woh­nen ist eine Lei­stung der Ein­glie­de­rungs­hil­fe“, erklärt Franz Hagen. Die Kosten dafür über­neh­me der Bezirk als zustän­di­ger Lei­stungs­trä­ger, wenn eine ent­spre­chen­de Dia­gno­se vorliege.

Mel­den kön­nen sich Betrof­fe­ne direkt beim Dia­ko­nie-Team unter Tel. 0951 51913472 oder via Mail an f.​hagen@​dwbf.​de. Auch Ärzt_​innen und Betreuer_​innen fin­den hier kom­pe­ten­te Ansprechpartner_​innen, um psy­chisch erkrank­ten Men­schen den Weg zurück in ein selbst­stän­di­ges Leben zu ermöglichen.

Kon­takt:

Ambu­lant Betreu­tes Woh­nen – ABW

Sozi­al­psych­ia­tri­scher Ver­bund der Dia­ko­nie Bamberg-Forchheim

Geisfel­der Stra­ße 115 in Bamberg

Tel. 0951 51913472

f.​hagen@​dwbf.​de