Die Baye­ri­sche Bam­berg, Bezirks­di­rek­ti­on der in Mün­chen ansäs­si­gen Ver­si­che­rungs­ge­sell­schaft „Die Baye­ri­sche“, ist ab sofort Pla­tin-Spon­sor des FC Ein­tracht Bamberg.

Ver­läss­lich sein, auch heu­te schon an mor­gen den­ken und dabei für­ein­an­der da sein – mit die­sen drei Kern­wer­ten der Baye­ri­schen Bam­berg kann sich auch der FC Ein­tracht Bam­berg gut iden­ti­fi­zie­ren. Kein Wun­der, dass der Bam­ber­ger Tra­di­ti­ons­ver­ein und die Bam­ber­ger Bezirks­di­rek­ti­on des Münch­ner Ver­si­che­rungs­un­ter­neh­mens „die Baye­ri­sche“ zusam­men in der neu­en Regio­nal­li­ga Sai­son an den Start gehen. Die­se Zusam­men­ar­beit soll auch dar­über hin­aus Bestand haben und ist erst­mal auf drei Jah­re ausgelegt.

„In den Gesprä­chen mit Mat­thi­as Bosch war von Anfang eine enge per­sön­li­che Bezie­hung da. Mat­thi­as hat von Beginn an klar gemacht, dass er und sein Team ein­fach Lust auf das The­ma Fuß­ball in Bam­berg haben und dies nicht als Ein­tags­flie­ge sehen, son­dern zusam­men mit uns hier etwas ent­wickeln wol­len. Mit einem kom­pe­ten­ten Back­of­fice im Sport­mar­ke­ting im „die Bayerische“-Hauptsitz in Mün­chen haben wir hier den per­fek­ten Part­ner für die näch­sten Jah­re an unse­rer Sei­te“ freut sich Sascha Dorsch, Abtei­lungs­lei­ter des FC Ein­tracht Bamberg.

„Uns bei der Baye­ri­schen liegt die Unter­stüt­zung des Ver­eins­spor­tes schon immer sehr am Her­zen. Es freut mich sehr, dass ich mit mei­ner Bezirks­di­rek­ti­on in Bam­berg nun ab sofort den FC Ein­tracht Bam­berg als Pla­tin-Part­ner unter­stüt­zen kann. Wir haben schon eini­ge gemein­sa­me Plä­ne, die wir zeit­nah für und gemein­sam mit den treu­en Fans umset­zen wol­len. Ich sehe der gemein­sa­men Zukunft und Zusam­men­ar­beit sehr freu­dig ent­ge­gen.“, ergänzt Mat­thi­as Bosch, Direk­tor Bezirks­di­rek­ti­on „die Baye­ri­sche“ in Bamberg.

In einem ersten Schritt wer­den der Ver­ein und die Baye­ri­sche Bam­berg an der Außen­dar­stel­lung des Ver­eins und der Regio­nal­li­ga im Sta­di­onum­feld arbei­ten. „Sowohl im Zugangs­be­reich des Sta­di­ons als auch im Innen­raum wer­den wir hier in den näch­sten Wochen inve­stie­ren, um den Ansprü­chen die­ser Liga gerecht zu wer­den und hier eine näch­ste Stu­fe zu errei­chen. Wei­te­re Ideen sind bereits in der Pla­nung und wer­den per­spek­ti­visch wei­ter­ent­wickelt“ blickt Sascha Dorsch in die Zukunft.

Über die Ver­si­che­rungs­grup­pe „Die Bayerische“

Die Ver­si­che­rungs­grup­pe die Baye­ri­sche wur­de 1858 gegrün­det und besteht aus den Gesell­schaf­ten Baye­ri­sche Beam­ten Lebens­ver­si­che­rung a.G. (Kon­zern­mut­ter), BL die Baye­ri­sche Lebens­ver­si­che­rung AG und der

Kom­po­sit­ge­sell­schaft BA die Baye­ri­sche All­ge­mei­ne Ver­si­che­rung AG. Die gesam­ten Bei­trags­ein­nah­men der Grup­pe betra­gen über 783 Mil­lio­nen Euro. Die Grup­pe stei­gert ihr Eigen­ka­pi­tal kon­ti­nu­ier­lich. Es wer­den zudem Kapi­tal­an­la­gen von über 5 Mil­li­ar­den Euro ver­wal­tet. Mehr als 12.000 per­sön­li­che Bera­ter ste­hen den rund 1,1 Mil­lio­nen Kun­den der Baye­ri­schen bun­des­weit zur Ver­fü­gung. Die Rating­agen­tur Asse­ku­ra­ta hat der Kon­zern­mut­ter im aktu­el­len Boni­täts­ra­ting die Qua­li­täts­no­te A („sehr gut“) ver­lie­hen und beschei­nigt dem Unter­neh­men eine weit über der Bran­che lie­gen­de Finanz­kraft. Der BA die Baye­ri­sche All­ge­mei­ne AG wur­de eben­falls im Rah­men eines Boni­täts­ra­tings ein A ver­lie­hen. Die BL die Baye­ri­sche Lebens­ver­si­che­rung AG hat im Rah­men eines umfas­sen­den Unter­neh­mens­ra­tings ein A+ erhalten.