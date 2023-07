Don­ners­tag­abend stah­len Unbe­kann­te in Hof ein Wohn­mo­bil und gin­gen meh­re­re Fahr­zeu­ge an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeugen.

Am Don­ners­tag­abend, zwi­schen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr, betra­ten unbe­kann­te Täter ein Fir­men­ge­län­de in der Wun­sied­ler Stra­ße in Hof und bra­chen ein Wohn­mo­bil auf. Es konn­te jedoch nicht gestar­tet wer­den. Aus die­sem Grund wur­de aus einem eben­falls abge­stell­ten Maz­da die Bat­te­rie aus­ge­baut und Die­sel aus einem Uni­mog abge­zapft. Damit soll­te das Wohn­mo­bil wie­der fahr­be­reit gemacht wer­den. Dies miss­lang jedoch und die Die­be ver­lie­ßen das Gelän­de ohne Beute.

Statt­des­sen stah­len Unbe­kann­te im Zeit­raum von Don­ners­tag, 22 Uhr, auf Frei­tag, 06.20 Uhr, ein grau­es Wohn­mo­bil der Mar­ke Citro­en vor einem Wohn­an­we­sen in der Ködit­zer Stra­ße. Das Wohn­mo­bil vom Typ Poessl hat­te einen Zeit­wert von zir­ka 40.000 Euro. Zuletzt trug es das Kenn­zei­chen HO‑X 3013. Die Die­be ver­such­ten dann ein wei­te­res Wohn­mo­bil in der glei­chen Stra­ße auf­zu­bre­chen, was jedoch misslang.

Ein Zusam­men­hang der Taten kann nicht aus­ge­schlos­sen werden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Mit­hil­fe. Wer hat von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­mor­gen ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in der Wun­sied­ler Stra­ße und der Ködit­zer Stra­ße bemerkt? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 entgegen.