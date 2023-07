Am Don­ners­tag, 03.08.2023, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes statt. Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung des Gemein­de­ra­tes vom Don­ners­tag, den 13.07.2023 Bericht des Vor­sit­zen­den des Rech­nungs­prü­fungs­aus­schus­ses zur ört­li­chen Prü­fung der Jah­res­rech­nung und der Jahresabschlüsse Fest­stel­lung der Jah­res­rech­nung 2022 Ent­la­stung der Jah­res­rech­nung 2022 Bau­an­trag; Erwei­te­rungs­an­bau an das Vor­satz­ge­bäu­de des Hoch­be­häl­ters Adlitz auf der Fl​.Nr. 117/4 der Gemar­kung Adlitz Bau­an­trag; Auf­stockung der Gara­ge und Errich­tung einer Ter­ras­sen­über­da­chung auf der Fl​.Nr. 85/3 der Gemar­kung Freiahorn Rat­haus­neu­bau; Fest­le­gung der Fen­ster­far­be innen und außen Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Sanie­rung des Über­gangs vom Kin­der­gar­ten in den Container Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.