Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Stra­ßen­sper­rung wegen Holzpellets

Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Don­ners­tag­abend kurz nach acht Uhr in der Aus­fahrt vom Bro­se­krei­sel in Coburg. Ein 53jähriger war mit sei­nem Jeep inclu­si­ve Anhän­ger zu flott unter­wegs. Der mit etwa 1,3 Ton­nen (130 Säcken) Holz­pell­tes bela­de­ne Anhän­ger kipp­te um und die Ladung ver­streu­te sich zum Groß­teil auf der Fahr­bahn in der Bam­ber­ger Stra­ße. Der Ver­kehr muss­te in der Bam­ber­ger Stra­ße in Rich­tung Stadt­mit­te für etwa eine Stun­de kom­plett gesperrt wer­den. Der Unfall­fah­rer, die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe und die Cobur­ger Ent­sor­gungs­be­trie­be konn­ten gemein­sam die Fahr­bahn frei räu­men. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 2600 Euro. Die Pel­lets waren durch Regen und Näs­se im Anschluss auf­ge­quol­len und zum Groß­teil kom­plett unbrauchbar.

Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Kindergarten

HOF. Unbe­kann­te bra­chen in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag in eine Kin­der­ta­ges­stät­te ein und stah­len meh­re­re hun­dert Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof nahm die Ermitt­lun­gen auf und sucht Zeu­gen der Tat.

In der Zeit von Mitt­woch, 20.30 Uhr, bis Don­ners­tag, 06.50 Uhr, dran­gen Unbe­kann­te gewalt­sam in einen Kin­der­gar­ten im Bir­ken­weg ein. Im Inne­ren durch­wühl­ten die Ein­bre­cher sämt­li­che Schrän­ke und stah­len meh­re­re Hun­dert Euro Bar­geld. Dabei hin­ter­lie­ßen sie einen Sach­scha­den, der den Wert der Beu­te deut­lich übersteigt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof nahm die Ermitt­lun­gen auf und bit­tet Per­so­nen, die im Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Vor­fahrts­be­rech­tig­ten übersehen

Kro­nach: Am Don­ners­tag­mor­gen gegen 10:00 Uhr kam es an der Ein­mün­dung Obe­rer Ziegelanger/​Am Schar­fen­gar­ten zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den. Ein 30-jäh­ri­ge Maz­da-Fah­re­rin befuhr mit ihrem Pkw die Zie­ge­lang­er­stra­ße in Rich­tung B 85 und woll­te nach links in Rich­tung Nor­den fah­ren. Wäh­rend des Ein­bie­gens kam es zu einem Streif­vor­gang mit einem 80-jäh­ri­gen Peu­geot-Fah­rer, der zu die­ser Zeit mit sei­nem Pkw auf der vor­fahrts­be­rech­ti­gen Stra­ße in Rich­tung Süden fuhr. Es ent­stand mini­ma­ler Scha­den in Höhe von etwa 125,- Euro. Die Maz­da-Fah­re­rin wir mit einer Buß­geld­an­zei­ge rech­nen müssen.