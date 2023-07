Neu­bau des Geh- und Rad­wegs zwi­schen Laim­bach und Gerach

Der Land­kreis Bam­berg wird in den kom­men­den Wochen ent­lang der Kreis­stra­ße BA 38 zwi­schen Gerach und der Ein­mün­dung in die B 279 bei Laim­bach einen stra­ßen­be­glei­ten­den Geh- und Rad­weg bauen.

Die Kreis­stra­ße BA 38 beginnt an der Land­kreis­gren­ze Haß­ber­ge und ver­läuft über Mau­schen­dorf und Gerach bis zur B 279 bei Laim­bach. Sie ver­bin­det den Lau­ter­tal­grund im Land­kreis Haß­ber­ge mit dem Bau­n­ach­t­al­grund im Land­kreis Bam­berg. Im Strecken­ab­schnitt Gerach bis zur Ein­mün­dung in die B 279 bei Laim­bach wird nun ein stra­ßen­be­glei­ten­der Geh- und Rad­weg ange­legt. Die­ser beginnt am Orts­ein­gang von Gerach, ver­läuft ent­lang der süd­li­chen Stra­ßen­sei­te, an der Laim­bachs­müh­le vor­bei und endet mit Anschluss an den vor­han­de­nen Geh- und Rad­weg ent­lang der B 279, mit einer Bau­län­ge von 1,03 km.

Durch den Neu­bau des Geh- und Rad­we­ges wird die Ver­kehrs­si­cher­heit für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer wesent­lich erhöht und die Gemein­de Gerach an das über­ört­li­che Rad­we­ge­netz ange­bun­den. Als land­schafts­pfle­ge­ri­sche Maß­nah­me und zum Aus­gleich der Ein­grif­fe sind Amphi­bi­en­leit­ein­rich­tun­gen mit Amphi­bi­en­tun­nel geplant.

Die Bau­ko­sten für den Neu­bau des Geh- und Rad­we­ges sind mit 700.000 Euro ver­an­schlagt. Die Umlei­tung ist in der Ört­lich­keit aus­ge­schil­dert. Die Bau­ar­bei­ten dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Ende Okto­ber 2023.

Der Land­kreis bedankt sich für das Ver­ständ­nis der Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anwoh­ner, ins­be­son­de­re wegen der unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der Bauzeit.