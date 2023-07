Her­aus­ra­gen­des musi­ka­li­sches Engagement

Die Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg ist im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes „groß“! Zum einen unter­rich­ten die Musik­leh­re­rin­nen und ‑leh­rer hier Jahr für Jahr rund 3.300 Kin­der und Jugend­li­che – so viel wie sonst nir­gends in Ober­fran­ken. Zum ande­ren liegt der Fokus auf der besten musi­ka­li­schen Aus­bil­dung – und das mit Erfolg.

In die­sem Jahr wur­de für den Kom­pe­tenz­nach­weis Musik Fre­de­rick Zapf von der Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg aus­ge­wählt. Die Ver­lei­hung fand im Rah­men der Gitar­ren­ta­ge der Kreis­mu­sik­schu­le im Bür­ger­saal in Ste­gau­rach durch den stell­ver­tre­ten­den Land­rat Bru­no Kell­ner statt.

Fre­de­rick Zapf hat sich in sei­ner 15-jäh­ri­gen Aus­bil­dungs­zeit an der Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg zu einem sehr lei­stungs­fä­hi­gen und ver­läss­li­chen Musi­ker ent­wickelt. Sei­ne hohen künst­le­ri­schen sowie instru­men­ta­len Fer­tig­kei­ten sind durch sein sorg­fäl­ti­ges sowie kon­se­quent struk­tu­rier­tes Arbei­ten auf einem beacht­li­chen Niveau. Die regel­mä­ßig hohen Lei­stun­gen bei Wett­be­wer­ben und Kon­zer­ten spie­geln sei­ne gro­ße Lei­stungs­be­reit­schaft sowie das hohe Maß an Prä­sen­ta­ti­ons­be­ga­bung wider. Enga­giert setzt er sei­ne Fer­tig­kei­ten ver­ant­wor­tungs­voll und umsich­tig im Zusam­men­spiel mit Ensem­ble­mit­glie­dern ein. Sei­ne Eigen­in­itia­ti­ve beim Orga­ni­sie­ren gesetz­ter Zie­le ver­dient beson­de­re Erwähnung.

Der Kom­pe­tenz­nach­weis Musik doku­men­tiert die her­aus­ra­gen­den musi­ka­li­schen Lei­stun­gen im Instru­men­tal- oder Vokal­be­reich und die erlern­ten Fähig­kei­ten sowie die Aus­prä­gung von Schlüs­sel­kom­pe­ten­zen. Die Aus­stel­lung erfolgt an weni­ge, aus­ge­wähl­te Schü­ler durch die Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­en für Wis­sen­schaft, For­schung und Kunst sowie für Unter­richt und Kul­tus und den Ver­band Baye­ri­scher Sing- und Musikschulen.