Bereits mehr­fach hat­ten die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei als Zufalls­fun­de im Rah­men von Kon­trol­len Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­de sicher­ge­stellt, wel­che ganz offen­sicht­lich zur Mani­pu­la­ti­on von theo­re­ti­schen Füh­rer­schein­prü­fun­gen gedacht waren. Mini-Kame­ras, wel­che von Per­so­nen im Prü­fungs­raum getra­gen wer­den und das Test­for­mu­lar für eine Kon­takt­per­son in der Nähe fil­men, wel­che dann am Feld der rich­ti­gen Ant­wort einen kur­zen Impuls zu einem am Kör­per getra­ge­nen Mini­vi­bra­tor sen­den, damit die­ses dann ange­kreuzt wer­den kann. Für die­sen „Ser­vice“ wer­den wohl Prei­se etwa um 1.000 Euro aus­ge­han­delt. Hier­bei han­delt es sich um Straf­ta­ten gegen das Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Daten­schutz­ge­setz. Aus die­sem Grund wer­den die Prü­fungs­stel­len immer wie­der rou­ti­ne­mä­ßig von der Poli­zei auf ver­däch­ti­ges Ver­hal­ten kontrolliert.

Am Don­ners­tag­vor­mit­tag erwisch­ten die Schlei­er­fahn­der tat­säch­lich in Forch­heim zwei Män­ner in fla­gran­ti bei die­ser „Betrü­ge­rei“. Nach­dem sich ein 30-jäh­ri­ger Mann im Auto auf­fäl­lig ver­hal­ten hat­te, konn­te auch im Prü­fungs­raum ein 30-jäh­ri­ger Mann fest­ge­stellt wer­den, wel­che offen­sicht­lich mit­ein­an­der in Kom­mu­ni­ka­ti­on stan­den. Bei­de wur­den vor­läu­fig fest­ge­nom­men und durch­sucht. Dabei konn­te zahl­rei­ches Mate­ri­al, u.a. ille­ga­le tech­ni­sche Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­de, ein T‑Shirt mit Kame­raloch auf Brust­hö­he und getap­ter Mini-Kame­ra auf der Innen­sei­te und meh­re­re Han­dys auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Ein Straf­ver­fah­ren gegen die bei­den Män­ner wur­de eröff­net. Sie kamen nach der poli­zei­li­chen Sach­be­ar­bei­tung wie­der auf frei­em Fuß; Anga­ben zur Sache woll­ten sie kei­ne machen.