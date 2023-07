„Her­ab­stu­fung der Staats­stra­ße: Gute Nach­richt für Elters­dorf und Bruck“

Die Orts­um­ge­hung für Elters­dorf durch das wert­vol­le Gebiet „Häsig“ ist end­gül­tig „vom Tisch“: Die Stadt­ver­wal­tung hat mit der Regie­rung von Mit­tel­fran­ken die Her­ab­stu­fung der Staats­stra­ße durch den Erlan­ger Orts­teil auf den Weg gebracht. „Die Her­ab­stu­fung bedeu­tet: Die Stadt kann nun die Orts­durch­fahrt durch ver­schie­de­ne Maß­nah­men ent­schleu­ni­gen. Das wird die PKW-Lenker:innen moti­vie­ren, zukünf­tig über die A73 an Elters­dorf vor­bei- statt durch­zu­fah­ren,“ freut sich Peter Weie­rich. „Auch für die Men­schen in alten Orts­kern von Bruck ist das eine gute Nach­richt: auf für sie wird der Durch­gangs­ver­kehr deut­lich zurück­ge­hen“, so der Grü­ne ver­kehrs­po­li­ti­sche Spre­cher weiter.

Im Rah­men des Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­rens hat­te eine Erhe­bung durch ein Fach­bü­ro erge­ben, dass streng geschütz­te Arten wie z. B. Kie­bitz und Reb­huhn im Gebiet der vor­mals geplan­ten Orts­um­ge­hung leben.

Chri­sti­an Eichen­mül­ler, Spre­cher für Natur- und Arten­schutz der Grü­nen Stadt­rats­frak­ti­on: „Die nun auch for­mal erfolg­te Ein­stel­lung der Plan­fest­stel­lung ist ein wich­ti­ges Zei­chen für den Arten- und Natur­schutz. Wir bedan­ken uns bei der Bürger:inneninitiative, den Natur­schutz­ver­bän­den und den vie­len ehren­amt­lich Enga­gier­ten, die den Kampf für den Erhalt die­ser Flä­chen ange­führt haben. Die nun auf den Weg gebrach­ten Maß­nah­men sind weit bes­ser geeig­net, Arten­schutz, Mobi­li­täts­wen­de und die Anlie­gen der Bewohner:innen in Ein­klang zu bringen.“