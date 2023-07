PEG­NITZ, LKR. BAY­REUTH. Von Mitt­woch auf Don­ners­tag bra­chen Unbe­kann­te meh­re­re Bau­con­tai­ner einer Bau­stel­le nahe der Auto­bahn A9 auf. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Hinweise.

Im Zeit­raum von Mitt­woch, 14 Uhr, bis Don­ners­tag, 7 Uhr, mach­ten sich Unbe­kann­te an meh­re­ren Bau­con­tai­nern zu schaf­fen. Die Con­tai­ner ste­hen an einer Bau­stel­le an der B85 bei der Auto­bahn­brücke am Vel­den­stei­ner Forst. Gewalt­sam bra­chen sie dort ein und stah­len teu­re Werk­zeug­ge­rä­te wie Rüt­tel­plat­ten, Motor­sä­gen und Win­kel­schlei­fer im Gesamt­wert von rund 30.000 Euro. Zudem zapf­ten die Die­be einen Rad­la­der an und pump­ten den Die­sel ab.

Die Kri­po ermit­telt in dem Fall und sucht nach Zeu­gen. Wenn Sie im genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in dem Bereich gese­hen haben, mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.