Pres­se­mit­tei­lung der AfD Bamberg:

Am 18.08.2023 soll eine Ver­an­stal­tung mit Ste­phan Brand­ner in Ober­haid statt­fin­den. Der Bür­ger­mei­ster aus Ober­haid Car­sten Jonei­tis hat der Wir­tin bereits ver­gan­ge­nen Frei­tag sein Miss­fal­len aus­ge­drückt, dass die AfD in ihren Räum­lich­kei­ten Ver­an­stal­tun­gen durch­führt. Das muss man sich mal vor­stel­len: Ein Bür­ger­mei­ster bestellt sei­ne Gewer­be­trei­ben­den zu sich ein und erklärt ihnen, was pas­siert wenn eine AfD-Ver­an­stal­tung in ihren Räum­lich­kei­ten statt­fin­det. Dabei kün­digt er gleich mal eine Gegen­kund­ge­bung an, weil der Gewer­be­trei­ben­de für Umsatz in sei­ner Kas­se sorgt, damit am Ende des Monats alle Rech­nun­gen bezahlt sind.

DAS ist der eigent­li­che Skan­dal. Ein Wahl­be­am­ter, ein Bür­ger­mei­ster­chen, der von Steu­er­gel­dern lebt, erklärt dem Steu­er­zah­ler, wie er sein Geschäft zu füh­ren hat.

Was macht aber der Frän­ki­sche Tag dar­aus? Eine hal­be Sei­te mit Mut­ma­ßun­gen, lee­ren Behaup­tun­gen und Dar­stel­lung der ver­meint­lich „Guten“ und Beleh­run­gen der AfD-Geg­ner wie doch Demo­kra­tie – übri­gens der Wett­be­werb um die besten Ideen im Land – eigent­lich aus­zu­se­hen hat. Die AfD kommt ledig­lich mit einem Satz zu Wort: „Auf FT-Anfra­gen an den AfD-Kreis­ver­band ant­wor­te­te AfD-Kreis­rat Flo­ri­an Köh­ler: ‚Wir schät­zen Herrn Brand­ner als guten Par­la­men­ta­ri­er, der nicht auf den Mund gefal­len ist und die Regie­rung mit Anfra­gen und Anträ­gen vor sich hertreibt.‘“

Wir möch­ten der Trans­pa­renz wegen unser gesam­tes Ant­wort­schrei­ben an den Frän­ki­schen Tag zu die­ser Cau­sa ver­öf­fent­licht sehen. Schein­bar haben die gelie­fer­ten Ant­wor­ten nicht so ganz ins vor­ge­zeich­ne­te Bild des Bei­trags gepasst:

„Sehr geehr­ter Herr Mackert,

ange­dacht ist die Ver­an­stal­tung in Ober­haid. Ich beant­wor­te Ihre Fra­gen für den Kreis­ver­band Bam­berg. Mög­li­cher­wei­se kann der Ver­an­stal­tungs­ort noch ver­legt wer­den, weil die Plät­ze bei unse­rem Zulauf von inter­es­sier­ten Bür­gern knapp wer­den. Zu gege­be­ner Zeit wird die Ver­an­stal­tung auf unse­ren Kanä­len publi­ziert und die Bür­ger dar­über infor­miert. Zu Ihren Fra­gen möch­ten wir trotz­dem kurz Stel­lung nehmen:

F1) Ist der Info­abend als Ver­an­stal­tung der AfD Bam­berg im Land­tags­wahl­kampf zu sehen?

Gene­rell gilt: Ein Info­abend der AfD Bam­berg ist ein Infor­ma­ti­ons­abend für alle Bür­ger. Jeder ist herz­lich ein­ge­la­den mit uns zu dis­ku­tie­ren und die besten Lösun­gen für unser Land zu fin­den. Info­aben­de gibt es bei uns im Kreis­ver­band bereits seit 2016, unab­hän­gig von Wahl­kampf oder nicht.

F2) War­um fiel die Wahl des AfD Kreis­ver­bands Bam­berg auf Brand­ner als Red­ner? Er gilt als Ver­trau­ter des Thü­rin­ger AfD-Lan­des­vor­sit­zen­den und ein­fluss­reich­sten Prot­ago­ni­sten des völ­ki­schen Flü­gels der Par­tei, Björn Höcke.

Wir schät­zen Herrn Brand­ner als guten Par­la­men­ta­ri­er, der nicht auf sei­nen Mund gefal­len ist und die Regie­rung mit Anfra­gen und Anträ­gen vor sich her­treibt. Mit wem Herr Höcke freund­schaft­li­che Ver­bin­dun­gen pflegt oder nicht, das soll­ten Sie viel­leicht Herrn Höcke oder Herrn Brand­ner per­sön­lich fragen.

F3) Ord­net sich der AfD Kreis­ver­band Bam­berg eben­falls dem völ­ki­schen Flü­gel der AfD zu?

Ihre Fra­ge ist zutiefst unse­ri­ös. „Wir sind Libe­ra­le und Kon­ser­va­ti­ve. Wir sind freie Bür­ger unse­res Lan­des. Wir sind über­zeug­te Demo­kra­ten. (…) Als freie Bür­ger tre­ten wir ein für direk­te Demo­kra­tie, Gewal­ten­tei­lung und Rechts­staat­lich­keit, sozia­le Markt­wirt­schaft, Sub­si­dia­ri­tät, Föde­ra­lis­mus, Fami­lie und die geleb­te Tra­di­ti­on der deut­schen Kul­tur. (…) Wir set­zen uns mit gan­zer Kraft dafür ein, unser Land im Geist von Frei­heit und Demo­kra­tie grund­le­gend zu erneu­ern und eben die­sen Prin­zi­pi­en wie­der Gel­tung zu ver­schaf­fen.“ Aus­zug aus der Prä­am­bel aus dem Grund­satz­pro­gramm der AfD. Und genau dafür ste­hen wir.

F4) Lässt die Ein­la­dung Brand­ners nach Ober­haid dar­auf schlie­ßen, dass Sie sich poli­tisch den Posi­tio­nen Brand­ners und Höckes nahe sehen?

Auch die­se Fra­ge ist unse­ri­ös. Ich ver­wei­se auf den Aus­zug aus dem Grund­satz­pro­gramm der AfD.

F5) Wäh­rend Land­tags­re­den und Kund­ge­bun­gen fiel Brand­ner mehr­mals durch Beschimp­fun­gen poli­ti­scher Geg­ner auf. Brand­ner erhielt in den drei Jah­ren sei­ner Land­tags­zu­ge­hö­rig­keit in Thü­rin­gen 32 Ord­nungs­ru­fe. In der vor­her­ge­hen­den Legis­la­tur­pe­ri­ode waren im Thü­rin­ger Land­tag inner­halb von vier Jah­ren gegen sämt­li­che 88 Abge­ord­ne­ten zusam­men nur 42 Ord­nungs­ru­fe aus­ge­spro­chen wor­den. Ent­spricht die­ser Stil der poli­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung auch dem Stil der AfD Bamberg?

Es mag den Block­par­tei­en miss­fal­len, dass es Abge­ord­ne­te gibt, die Reden wie ihnen der Schna­bel gewach­sen ist und nicht mit jedem per Du sein müs­sen. Es gibt sie aber bei der AfD. Man bekommt in Deutsch­land mitt­ler­wei­le einen Ord­nungs­ruf, wenn man den Unter­schied zwi­schen Mann und Frau mit blo­ßem Auge erkennt.“