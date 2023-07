Am 17.08.2023 fah­ren wir mit einem Bus in den Dino­sau­ri­er­park ins Alt­mühl­tal. Die Fahrt ist geplant für alle Kin­der zwi­schen 7 und 11 Jah­re. Soll­ten die Fami­li­en finan­zi­ell knapp bei Kas­se sein, gibt es die Mög­lich­keit über die Kurier Stif­tung „Men­schen in Not“ die Fahrt bezu­schus­sen, so dass pro Kind nur noch 2 Euro bezahlt wer­den müssen.

Für alle ande­ren Mit­fah­rer beträgt der Teil­nah­me­bei­trag 11 Euro. Eine Anmel­dung ist in der Geschäfts­stel­le des Stadt­ju­gend­rings im Rat­haus 2 oder per E‑Mail info@​sjr-​bayreuth.​de möglich.

Außer­dem ver­kau­fen wir immer noch unse­ren Som­mer­pass. Mit fast 90 Cou­pons gibt es vie­le Ange­bo­te und Ver­gün­sti­gun­gen. Der pass ist bis zu den Herbst­fe­ri­en gül­tig, so dass sich auch jetzt noch der 1 Euro für den Pass lohnt. Ver­kauft wird er in der Geschäfts­stel­le des Stadt­ju­gend­ring im Rat­haus 2 oder an der Info im RW 21.

Mehr Infos unter www​.sjr​-bay​reuth​.de