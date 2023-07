Der Stadt­rat Bay­reuth hat in sei­ner Sit­zung Ende Juni den Bebau­ungs­plan „Wohn­ge­biet Am Eichel­berg / Pan­ora­ma­weg“ abschlie­ßend gebil­ligt und als Sat­zung beschlos­sen. Er ist inzwi­schen in Kraft getre­ten. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen ab sofort beim Stadt­pla­nungs­amt im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss, wäh­rend der all­ge­mei­nen Sprech­zei­ten (Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 12 Uhr, Mitt­woch zusätz­lich von 14 bis 18 Uhr) ein­ge­se­hen wer­den. Sie ste­hen auch online auf der Home­page der Stadt Bay­reuth unter www​.bay​reuth​.de/​b​a​u​l​e​i​t​p​l​a​n​v​e​r​f​a​h​ren zur Ver­fü­gung. Soweit eine per­sön­li­che Ein­sicht­nah­me und Erör­te­rung der Pla­nung im Rat­haus gewünscht wird, wird um vor­he­ri­ge Ver­ein­ba­rung eines Ter­mins unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1660 gebeten.