Nord­baye­ri­scher Mei­ster und sen­sa­tio­nel­les Come­back in die Regio­nal­li­ga der Damen I des TC Bamberg?

Nach dem letz­ten Heim­spiel und damit dem Sai­son­ab­schluss am ver­gan­ge­nen Sonn­tag wur­den die Damen des TC Bam­berg offi­zi­ell und wohl­ver­dient zum Nord­baye­ri­schen Mei­ster der Bay­ern­li­ga gekürt. Bereits wäh­rend der gesam­ten Sai­son zeich­ne­te sich ein deut­li­cher Vor­sprung und der damit ver­bun­de­ne Auf­stieg in die Regio­nal­li­ga ab. Die Sai­son begann viel­ver­spre­chend für das Team, das von Mann­schafts­füh­re­rin Jit­ka Schmitt betreut wird. Mit viel Enga­ge­ment auf und neben dem Platz setz­te sich die Mann­schaft mit deut­li­chen Sie­gen rela­tiv schnell an die Spit­ze der Tabel­le ab. Mit dem ent­schei­den­den 9:0 Sieg gegen den bis dahin unge­schla­ge­nen MTV Bam­berg erfüll­ten sich die Spie­le­rin­nen letzt­lich den Traum vom Come­back in die Regio­nal­li­ga. Hin­ter die­ser über­ra­gen­den Mann­schafts­lei­stung ste­hen unter ande­rem die Erfol­ge der Neu­zu­gän­ge Petra Kre­j­so­va und Flo­rence Renard sowie der bis­he­ri­gen Stamm­spie­le­rin­nen Vane­sa Niko­lo­vo­va, Car­men Schult­heiß, Vero­ni­ka Rad­lin­ger, Anto­nia Schmid und Ste­fa­nie Piesch. Die Damen­mann­schaft des TC Bam­berg war nie zu stop­pen. Beson­ders beein­druckend war, dass die Bam­ber­ge­rin­nen wäh­rend der gesam­ten Sai­son ins­ge­samt nur ein ein­zi­ges Ein­zel sowie drei Dop­pel abga­ben. Gegen alle Kon­kur­ren­ten: TSV Alten­furt II, TC Schön­busch Aschaf­fen­burg, TC Her­zo­gen­au­rach, MTV Bam­berg, ASV Neu­markt, SB Vers­bach und TC Weiß ‑Blau Thur­n­au domi­nier­ten die Spie­le­rin­nen ihre Geg­ne­rin­nen und ent­schie­den die jewei­li­gen Spie­le stets klar und deut­lich für sich.

Nach die­sem her­vor­ra­gen­den Sai­son­ab­schluss freu­en sich die Damen nun auf die Regio­nal­li­ga 2024. Mit dem Auf­stieg hat die Mann­schaft bewie­sen, dass sie auf höch­stem Niveau mit­spie­len kann und ihr Talent sowie ihren Fleiß wie­der unter Beweis stel­len wird.