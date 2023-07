Rostock – Durch­wach­se­nes Wet­ter mit etli­chen Regen­schau­ern drück­ten ein wenig auf das Lei­stungs­ni­veau bei den deut­schen Jugend­mei­ster­schaf­ten in der Leicht­ath­le­tik. Mit ordent­li­chen Ergeb­nis­sen war­te­ten an der Ost­see drei Nach­wuchs-Ham­mer­wer­fer aus der Wurf­grup­pe von TSV Stadt­stein­ach und UAC Kulm­bach auf.

15 Ath­le­tin­nen hat­ten die Qua­li­fi­ka­ti­ons-Norm im Ham­mer­wurf der weib­li­chen U20-Klas­se im Vor­feld erreicht. Für Leo­nie Lie­ben­wald, die in ihrem Archi­tek­tur-Stu­di­um der­zeit voll im Prü­fungs­streß steht, ging es zunächst dar­um sich für den End­kampf der besten acht Wer­fe­rin­nen zu plat­zie­ren. Nach 49,75 Metern mit dem 4kg-schwe­ren Sport­ge­rät gelan­gen ihr 53,21 Meter, was für das Fina­le reich­te. 53,75 Meter in fünf­ten Ver­such brach­ten ihr schließ­lich einen guten sech­sten Rang bei die­sen Titel­kämp­fen ein. Sie­ge­rin im Wett­be­werb wur­de Juli­en Jada(LV Erz­ge­bir­ge), die im letz­ten Jahr Welt­jah­res­be­ste war, mit der inter­na­tio­nal beacht­li­chen Wei­te von 62,66 Meter.

Bei der männ­li­chen U18-Klas­se war Mat­ti Hum­mel am Start. Beim 16Jährigen, der auch im näch­sten Jahr in der glei­chen Klas­se noch start­be­rech­tigt ist, war durch eine schmerz­haf­te Ver­let­zung im Brust­korb in Vor­feld nicht klar, ob er in Rostock star­ten konn­te. Nach einem ungül­ti­gen Ver­such und 50,66 Meter folg­ten 58,08 Meter, die ihm die End­kampf­teil­nah­me sicher­ten. Im sech­sten Ver­such schleu­der­te Mat­ti dann sein 5kg-schwe­res Sport­ge­rät dann noch auf 58,86 Meter, was ihm am Ende den sieb­ten Rang und die Erkennt­nis ein­brach­ten, dass er fit natür­lich mehr kann und für sein zwei­tes U18-Jahr gut gerü­stet ist.

Bei der männ­li­chen U20 ging Linus Lie­ben­wald in den Wurf­ring. Gegen den haus­ho­hen Favo­ri­ten Tim Steinfurth(LG Epp­stein) war in die­sem Wett­be­werb kein Kraut gewach­sen. Der 2‑Metermann schleu­der­te den 6kg-Ham­mer auf 67,87 Meter und wur­de klar Deut­scher Mei­ster. Doch dahin­ter gab es einen dich­tes Geran­gel um die wei­te­ren Medail­len. Lan­ge lag Linus Lie­ben­wald mit 59,21 Metern hin­ter Ron­ny Müller(60,63 Meter/​Neuköllner SF) auf Rang drei, ehe der Lever­ku­se­ner Bene­dikt Schweit­zer ihn mit 59,42 Meter auf Platz vier verwies.

Kai Kono­packi wird baye­ri­scher Vizemeister

Bei den baye­ri­schen Schü­ler­mei­ster­schaf­ten war Kai Kono­packi in der Klas­se M14 am Start. Der jun­ge Gym­na­si­ast ging beherzt zur Sache, ver­bes­ser­te sei­ne Best­wei­te mit dem 4kg-Ham­mer von 41,56 Meter auf 42,54 Meter und lan­de­te hin­ter dem einen Kopf grö­ße­ren Linus Holzhey(TV Bad Hindelang/47,42 Meter) auf Platz zwei. Die Bron­ze­me­dail­le hol­te Dani­el Herzog(TV Was­ser­burg) mit 34,95 Meter.