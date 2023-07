Auf dem Pro­gramm ste­hen sie­ben Par­tien, neben dem Nie­mei­er-Cup wird gegen Essen, Chom­u­tov, Rosen­heim und Hal­le getestet.

Sie­ben Test­spie­le wer­den die Sel­ber Wöl­fe ab dem 19.08.2023 absol­vie­ren. Die ersten fünf Par­tien tritt das Rudel dabei aus­wärts an, was den Umbau­maß­nah­men und der damit ver­bun­de­nen spä­ten Eis­auf­be­rei­tung geschul­det ist. Recht­zei­tig zum Auf­takt in die neue Sai­son fin­den zum Abschluss des Vor­be­rei­tungs­pro­gramms die letz­ten bei­den Begeg­nun­gen vor hei­mi­scher Kulis­se in der NETZSCH- Are­na statt. Mehr Infos unter www​.sel​ber​woel​fe​.de