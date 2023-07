KON­RADS­REUTH, LKR HOF. Am Mitt­woch­nach­mit­tag brann­te das Schüt­zen­heim in Kon­rads­reuth. Die Kri­po in Hof hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Drei Kin­der im Alter von 12 bis 13 Jah­ren teil­ten am Mitt­woch gegen 17.30 Uhr Qualm aus dem Schüt­zen­heim in Kon­rads­reuth mit. Auf­grund des vor­bild­li­chen Ver­hal­tens der drei Jungs konn­te die Feu­er­wehr das in Flam­men ste­hen­de Gebäu­de schnell löschen. Zwar wur­de nie­mand bei dem Brand ver­letzt, es ent­stand jedoch ein Scha­den von etwa 100.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof über­nahm die Ermitt­lun­gen zur noch unkla­ren Brand­ur­sa­che. Die­se dau­ern noch an. Nach momen­ta­nen Erkennt­nis­sen kann ein Fremd­ver­schul­den aus­ge­schlos­sen werden.