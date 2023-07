Am 27. Juli 2023 fin­det auf dem St. Mar­tin-la-Plai­ne-Platz in Igens­dorf das Radio Bam­berg Dorf­fest statt. Um inter­es­sier­ten Mit­ar­bei­tern der Ver­wal­tung den Besuch der Ver­an­stal­tung zu ermög­li­chen, ist das Rat­haus an die­sem Don­ners­tag nicht wie üblich von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr, son­dern von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

