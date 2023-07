200 Euro geschenkt – wer freut sich dar­über nicht? Schon gleich, wenn sie oder er 18 Jah­re alt ist und viel­leicht noch zur Schu­le geht oder mit­ten in der Aus­bil­dung steckt. Da kann man so eine klei­ne Finanz­sprit­ze doch gut gebrauchen.

Mög­lich macht das der Kul­tur­Pass, der in die­sem Jahr bun­des­weit ein­ge­führt wor­den ist. Er stellt jeder oder jedem, der in die­sem Jahr 18 wird oder gewor­den ist, das Geld zur Ver­fü­gung. Ziel ist, jun­ge Men­schen für Kul­tur zu begei­stern. Der Betrag in Höhe von 200 Euro pro Per­son steht für einen Zeit­raum von zwei Jah­ren zur Verfügung.

Die Nut­zung erfolgt kom­plett digi­tal: den Kul­tur­Pass als App im Goog­le Play­sto­re oder App Store run­ter­la­den und los geht’s. In der App fin­den Inter­es­sier­te eine Rei­he von unter­schied­li­chen Kul­tur­ange­bo­ten, deren Anbie­te­rin­nen und Anbie­ter sich vor­ab über das Por­tal www​.kul​tur​pass​.de regi­striert haben.

Der Kul­tur­Pass ist ein Pilot­pro­jekt der Bun­des­re­gie­rung zur För­de­rung der Kul­tur gera­de auch im länd­li­chen Raum. Bei erfolg­rei­chem Ver­lauf soll das Pro­gramm fort­ge­setzt und erwei­tert werden.