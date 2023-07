Mari­on Ander­sons, Lisa End­res, Elke Beer und Julia Grünst­eidl boten vor wun­der­ba­rer Kulis­se im Schloß­park Unter­lein­lei­ter mit lei­den­schaft­li­chen Saxo­phon­klän­gen von New York, Bue­nos Aires, Köln, Isra­el , Bra­si­li­en, Arme­ni­en und Süd­afri­ka ein mit­rei­ßen­des Kon­zert der fein­sten Güte. Sie inter­pre­tier­ten Kom­po­si­tio­nen von der West­side Sto­ry über Leo­nard Bern­stein, Geor­ge Gershwin, Tan­gos von Astor Piaz­zolla, jid­di­sche Klez­mer bis hin zum arme­ni­schen Säbeltanz.

Das Saxo­phon­quar­tett begei­ster­te zudem mit dem Bole­ro von Mau­rice Ravell und moder­nen Sounds von Sting, Wiber­ny und Toto. Der Auf­tritt unter dem Mot­to „Sax in the City“ zeig­te den Zuhö­rern die gro­ße klang­lich Band­brei­te des Saxo­phons und ern­te­te beim Publi­kum lei­den­schaft­li­chen und nicht enden­den Applaus. Erd­mu­te Knau­er vom Ver­ein „Kunst & Musik im Schloß­park e.V.“ dank­te den Musi­ke­rin­nen und lud die Anwe­sen­den zum Schluß­kon­zert der Sai­son am Sams­tag, 29.7.23, um 17.00 Uhr mit dem Eli­sen­quar­tett aus Fürth herz­lich ein. Ams Sonn­tag, 30.Juli 23 fin­det ein Tag des Offe­nen­parks von 13.00 – 18.00 Uhr statt.