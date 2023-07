Musik über Bach hinaus

Am Frei­tag, 28. Juli, fin­det um 20 Uhr in der St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che in Peg­nitz die „Hom­mage an Johann Seba­sti­an Bach“ mit einem viel­sei­ti­gen musi­ka­li­schen Pro­gramm rund um den Leip­zi­ger Tho­mas­kan­tor Mit Musik des hohen Mit­tel­al­ters von Hil­de­gard von Bin­gen und Wer­ken des frü­hen Barock von Hein­rich Schütz span­nen Ste­fa­nie Hrusch­ka und Chri­sti­an Rei­ten­spieß einen Bogen durch die Musik­ge­schich­te von fast 1000 Jah­ren bis in die Gegen­wart, zu Bach hin und von Bach weg. Am ande­ren Ende die­ser Zeit­rei­se steht eine Kom­po­si­ti­on von Chri­sti­an Rei­ten­spieß für Gesang und Orgel über Bachs gro­ßes Leit­mo­tiv „Soli Deo Glo­ria – Gott allein die Ehre“. Und so steht im Zen­trum des brei­ten Bogens doch die Musik Bachs. Die bei­den Musi­ker spie­len Orgel­wer­ke des gro­ßen Mei­sters und impro­vi­sie­ren unter ande­rem vokal und instru­men­tal über sei­nen Cho­ral „Komm, o Tod, du Schla­fes Bru­der“. Im Zusam­men­spiel von Stim­me und Orgel – bei­de Inter­pre­ten sin­gen und spie­len abwech­selnd – wird das Pro­gramm ein viel­fäl­ti­ges Bild der Musik von Bach, zu Bach hin und von Bach weg zeich­nen. Zu die­sem Bild gehört dann auch noch die eine oder ande­re musi­ka­li­sche Über­ra­schung aus Barock und Gegenwart.

Ste­fa­nie Hrusch­ka-Kumpf ist Kan­to­rin am Mün­ster im mit­tel­frän­ki­schen Heils­bronn und Chor­re­fe­ren­tin beim Ver­band Sin­gen in der Kir­che. Chri­sti­an Rei­ten­spieß arbei­tet als Stadt- und Deka­nats­kan­tor an der Kulm­ba­cher Petrikirche.

Am Sonn­tag, 30. Juli fin­det ab 20 Uhr in der St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che Peg­nitz ein Kon­zert als „Ukrai­ni­scher Abend“ statt. Soli­sten sind Mar­ha­ry­ta Usha­ko­va und Jens Fuhr, Kla­vier. Infor­ma­tio­nen zur gesam­ten Rei­he, aber auch den ein­zel­nen Ver­an­stal­tun­gen sind erhält­lich bei „Peg­nit­zer Som­mer Kon­zer­te“, Rosen­gas­se 41, 91257 Peg­nitz, Tele­fon 09241/2965, bei den Frem­den­ver­kehrs­äm­tern der Regi­on und in den Kir­chen der Ver­an­stal­tungs­or­te und nähe­ren Umgebung.

Platz­re­ser­vie­run­gen und Kar­ten­vor­be­stel­lun­gen bevor­zugt online bis Don­ners­tag, 27. Juli unter www​.peg​nit​zer​som​mer​kon​zer​te​.de. Auch das evang.-luth. Pfarr­amt Peg­nitz kann unter der Tele­fon­num­mer 09241–6086, Fax: 09241–2927 sowie das Kan­to­rat Peg­nitz unter der Ruf­num­mer 09241–2965, E‑Mail: joerg.​fuhr@​elkb.​de Bestel­lun­gen entgegennehmen.

Die Kir­che ist ab 19.30 Uhr geöff­net. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch im Inter­net unter www​.peg​nit​zer​som​mer​kon​zer​te​.de , sowie unter www​.soli​deo​.de, der Sei­te der evan­ge­li­schen Kir­chen­mu­sik in Bay­ern und auf der Sei­te www​.peg​nitz​-evan​ge​lisch​.de der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Pegnitz.

52. Peg­nit­zer Som­mer Konzerte

„Herr, eile mir zu hel­fen“ (Psalm 70,2) – Musik bedroh­ter Völker“

150. Geburts­tag Max Reger / 400. Todes­tag Wil­liam Byrd

Sonn­tag, 23. Juli, 20 Uhr: Musik von der Elfenbeinküste

Urban N’Dakon, In Zusam­men­ar­beit mit der Hun­ger­hil­fe in Peg­nitz e.V.

St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che, Pegnitz

Ein­tritt frei, Spen­den erbeten

Frei­tag, 28. Juli, 20 Uhr: Hom­mage an Johann Seba­sti­an Bach

Wer­ke von Johann Seba­sti­an Bach u.a.

Ste­fa­nie Hrusch­ka, Sopran

Chri­sti­an Rei­ten­spiess, Orgel

St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che, Pegnitz

Ein­tritt: 15 €, ermä­ßigt 6 €

Sonn­tag, 30. Juli, 20 Uhr: Ukrai­ni­sche Musik – Ukrai­ni­scher Abend

Mar­ha­ry­ta Usha­ko­va und Jens Fuhr, Klavier

St. Bar­tho­lo­mä­us­kir­che, Pegnitz

Ein­tritt: 15 €, ermä­ßigt 6 €

Sonn­tag, 6. August, 17 Uhr: Musik für Vio­lon­cel­lo und Marim­ba mit dem Perc­Cel­lo Duo

Wer­ke von J.S. Bach, J. Mas­se­net, K. Pen­der­ecki (90. Geburtstag)

Bar­ba­ra Łypik-Soba­niec, Violoncello

Tomasz Soba­niec, Marim­ba, Schlagwerk

Kamil Kruk, musi­ka­li­sche Säge a.G.