Son­der­aus­stel­lung im Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um beleuch­tet Ver­kehrs­pla­nung der 1960er Jahre

Es wäre ein ent­schei­den­der Ein­griff in das heu­ti­ge Welt­erbe gewe­sen, min­de­stens 80 Bau­denk­mä­ler wären zer­stört und ein imma­te­ri­el­les Erbe der Stadt Bam­berg nach­hal­tig geschä­digt wor­den: Die Ver­kehrs­pla­nung „Durch­bruch Mit­te“ sah in den 1960er Jah­ren einen Stra­ßen­durch­bruch in der Unte­ren Gärt­ne­rei mit mas­si­ven Fol­ge­schä­den vor. Die Son­der­aus­stel­lung „Geret­te­tes Erbe: Bam­bergs Unte­re Gärt­ne­rei und die Ver­kehrs­pla­nung ‚Durch­bruch Mit­te‘ im Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um“ wid­met sich nun den Hintergründen.

„Die bereit­wil­li­ge Inkauf­nah­me der Zer­stö­rung von Kul­tur­gut zugun­sten einer schnel­le­ren Ver­kehrs­ver­bin­dung erscheint uns heu­te in Bam­berg zum Glück unvor­stell­bar“, so Ste­pha­nie Eiß­ing, Lei­te­rin des Gärt­ner-und Häcker­mu­se­ums, „tat­säch­lich war aber in den 1960er Jah­ren der vor­herr­schen­de Trend, alles der ‚Auto­ge­rech­ten Stadt‘ unter­zu­ord­nen.“ Dank beharr­li­cher Wie­der­stän­de in der Bevöl­ke­rung und unter den Bam­ber­ger Gärt­nern wur­de der „Durch­bruch Mit­te“ schluss­end­lich nicht rea­li­siert. War­um die Pla­nung trotz­dem gra­vie­ren­de Spu­ren im Gebiet hin­ter­las­sen hat und inwie­fern die ver­gan­ge­nen Ent­wür­fe die Bewer­bung Bam­bergs als Welt­erbe­stät­te beein­fluss­ten, kön­nen Inter­es­sier­te noch bis zum 5. Novem­ber 2023 in der Kabi­netts­aus­stel­lung im Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um erfahren.

Auch Son­der­füh­run­gen zu der Aus­stel­lung bie­tet Muse­ums­lei­te­rin und Stadt­hei­mat­pfle­ge­rin Ste­pha­nie Eiß­ing an fol­gen­den Ter­mi­nen 2023 an: 17. August, 18. August, 8. Sep­tem­ber und 6. Okto­ber, jeweils um 16 Uhr. Es ist ledig­lich der Muse­ums­ein­tritt zu entrichten.

Das gan­ze Jah­res­pro­gramm des Muse­ums fin­det sich auf der Muse­ums­home­page unter www​.ghm​-bam​berg​.de. Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen, Vor­trä­ge und Events rund um das The­ma Gärt­ner­stadt unter: www​.welt​erbe​.bam​berg​.de/​d​e​/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​j​u​b​i​l​a​eum.