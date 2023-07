Der Klo­ster­ver­ein St. Anton lädt ein zu einer Wan­de­rung am Sams­tag, den 05. August zur Kreuz­berg­kir­che nach Hal­lern­dorf. Start ist um 9:00 Uhr an der Klo­ster­kir­che Forch­heim. Die Strecke beträgt ca. 11 km auf gut aus­ge­bau­ten Wegen und führt über den Wein­gart­steig. Gemein­sa­mes Mit­tag­essen auf dem Lie­berth-Kel­ler, ca. 15:00 Uhr Kir­chen­füh­rung in der Kreuz­berg­kir­che. Der Rück­weg zu Fuß ist ca. 16:00 Uhr. Für den Rück­weg mit dem Auto oder per Fahr­rad muss jeder selbst sorgen.

Es besteht auch die Mög­lich­keit mit dem Auto anzu­rei­sen und sich auf dem Lie­berth-Kel­ler zu tref­fen. Eine Anmel­dung zwecks Reser­vie­rung der Kel­ler­gast­stät­te wird erbe­ten bis 01. August 2023. Ger­ne tele­fo­nisch 09191/3512889 oder per Mail krauss@​klosterverein-​forchheim.​de