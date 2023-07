In der poli­ti­schen Land­schaft Öster­reichs voll­zieht sich ein für vie­le Beob­ach­ter über­ra­schen­der Wie­der­auf­stieg der KPÖ, der Kom­mu­ni­sti­schen Par­tei Öster­reichs. Nach­dem sie in der zwei­größ­ten Stadt Öster­reichs (Graz) die Bür­ger­mei­ste­rin stell­ten, gelang ihr vor eini­gen Mona­ten im kon­ser­va­ti­ven Bun­des­land Salz­bur­ger Land mit über 11% der Ein­zug in den Landtag.

Wie die­ser Wahl­er­folg im süd­li­chen Nach­bar­land Bay­erns zustan­de kam und wel­che Rol­le die jun­ge lin­ke Öster­reich dabei gespielt hat, dis­ku­tiert die jun­ge lin­ke Erlan­gen am 08. August 2023 ab 18:30 Uhr in der Sophien­stra­ße 90 mit Max Veul­liet, Orga­ni­sa­ti­ons­se­kre­tär der KPÖ Salz­burg. Er wird aus sei­ner Erfah­rung als Teil des Wahl­kampf­teams zu den Salz­bur­ger Land­tags­wah­len berich­ten. Im Anschluss wird offen dis­ku­tiert. Die Ver­an­stal­tung wird mode­riert von Lukas Eitel, Mit­glied bei jun­ge lin­ke Erlan­gen und Direkt­kan­di­dat für die baye­ri­schen Landtagswahlen.

Für Kontakt/​Rückfragen: Lukas Eitel, Lukas.​Eitel@​die-​linke-​bayern.​de, 0157 33347217