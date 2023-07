Der Rot­kreuz­kurs Erste Hil­fe am Kind wen­det sich spe­zi­ell an (wer­den­de) Eltern, Groß­el­tern, Erzie­her und an alle, die mit Kin­dern zu tun haben. Bei die­sem Lehr­gang wer­den Sie in der Durch­füh­rung der rich­ti­gen Maß­nah­men bei Kin­der­not­fäl­len geschult: Sie erler­nen im Rah­men des Erste Hil­fe Kur­ses am Kind beim BRK Kreis­ver­band Kulm­bach die Ver­sor­gung bedroh­li­cher Blu­tun­gen bei Kin­dern, aber auch die lebens­ret­ten­den Sofort­maß­nah­men, die bei Atem­stö­run­gen und Stö­run­gen des Herz-Kreis­lauf-Systems zu tref­fen sind. Damit Unfäl­le gar nicht erst pas­sie­ren, wer­den Ihnen im Kurs außer­dem beson­de­re Gefah­ren­quel­len für Kin­der auf­ge­zeigt und vor­beu­gen­de Maß­nah­men nahe­ge­bracht. Das BRK Kreis­band Kulm­bach bie­tet am 01.08.2023 und 03.08.2023 einen Kurs an, der sich auf zwei Aben­de auf­teilt. Eine Anmel­dung ist unter https://​www​.brk​-kulm​bach​.de möglich.