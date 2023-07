Bayreuth/​Peg­nitz – Am 04. Und am 12. August 2023 bie­tet das Rote Kreuz im Peg­nit­zer BRK-Zen­trum Erste-Hil­fe-Kur­se für alle Inter­es­sier­ten an. Fit für den Not­fall – Erste-Hil­fe-Kurs in Peg­nitz im August 2023.

Not­fäl­le gesche­hen plötz­lich und ohne Vor­war­nung – was dann zu tun ist und wel­che Maß­nah­men wirk­lich Sinn machen und wie Sie selbst not­wen­di­ge und effek­ti­ve Hil­fe lei­sten kön­nen erfah­ren Sie bei den Erste-Hil­fe-Kur­sen des Baye­ri­schen Roten Kreuzes.

Am Frei­tag, den 04.08. und am Sams­tag, den 12.08.2023, bie­tet der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth Erste-Hil­fe-Kur­se – jeweils von 8:15 Uhr bis 16:15 Uhr – im BRK-Zen­trum in Peg­nitz (Zum Diana­fel­sen 7 in 91257 Peg­nitz) an.

Ein erfah­re­ner Erste-Hil­fe-Dozent des BRK-Bil­dungs­zen­trums ver­mit­telt in den Räum­lich­kei­ten des BRK-Zen­trums Peg­nitz das erfor­der­li­che Fach­wis­sen zur Erst­ver­sor­gung von lebens­be­droh­lich Ver­letz­ten und Erkrank­ten in jedem Lebens­be­reich. Mit die­sem Fach­wis­sen sind Sie für nahe­zu alle Not­fall­si­tua­tio­nen, wel­che sich jeder­zeit in Ihrem Umfeld ereig­nen kön­nen, gerüstet.

The­ma­tisch wer­den unter ande­rem fol­gen­de Schwer­punk­te vermittelt:

• All­ge­mei­ne Ver­hal­tens­wei­sen bei Unfäl­len und Notfällen,

• Stö­run­gen des Bewusstseins/​Bewusstlosigkeit,

• Atem­not und Herz- Kreislauferkrankungen,

• Kreis­lauf­still­stand und Herz-Lun­gen-Wie­der­be­le­bung (HLW),

• Wun­den und Wund­ver­sor­gung, Stil­len lebensbedrohlicher

Blutungen,

• Kno­chen- und Gelenkverletzungen.

Eben­falls erhal­ten Sie eine unter­richts­be­glei­ten­de Lernbroschüre

mit allen wich­ti­gen Lehrgangsinhalten!

Der Erste-Hil­fe-Kurs in Gefrees ist geeig­net für:

• Füh­rer­schein­an­wär­ter (alle Führerscheinklassen),

• Betrieb­li­che Ersthelfer,

• Übungs­lei­ter in Sportverbände,

• Trainerscheinanwärter.

Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung im Vor­aus ist notwendig.

Anmel­den kön­nen Sie sich bequem online unter https://www.brk- kom​pe​tenz​zen​trum​.de/​a​n​g​e​b​o​t​e​_​k​a​t​e​g​o​r​i​e​/​e​r​s​t​e​-​h​i​lfe oder per Tele­fon unter der Ruf­num­mer 0921/403–413.

Die Semi­nar­ge­bühr für Selbst­zah­ler beträgt 75 €. Betrieb­li­che Erst­hel­fer kön­nen über das Berufs­ge­nos­sen­schafts­for­mu­lar, direkt mit dem Unfall­ver­si­che­rungs­trä­ger ver­rech­net wer­den. Die Rech­nung­stel­lung über­nimmt das BRK-Kreis­ver­band Bayreuth.

Kurs­da­ten auf einen Blick:

04.08.2023: 8:15 Uhr bis 16:15 Uhr – in der BRK-Zen­trum Peg­nitz (Zum Diana­fel­sen 7 in 91257 Peg­nitz) an.

12.08.2023: 8:15 Uhr bis 16:15 Uhr – in der BRK-Zen­trum Peg­nitz (Zum Diana­fel­sen 7 in 91257 Peg­nitz) an.