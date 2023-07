Am 28. Juli 2023 fin­det in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein die Ver­nis­sa­ge zur Aus­stel­lung des Arbeits­krei­ses Kunst statt. Was gebo­ten wird.

Es ist Som­mer und damit Zeit für die Som­mer­aus­stel­lung des Arbeits­krei­ses Kunst der Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein (KIS). Dazu lädt der Kul­tur­ver­ein und der Arbeits­kreis alle Kunst­in­ter­es­sier­ten und Kunst­schaf­fen­den zur Ver­nis­sa­ge ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Ein­tritt ist frei und nicht an eine Mit­glied­schaft gebun­den. Eröff­net wird sie durch den Zwei­ten Bür­ger­mei­ster der Stadt, Hol­ger Then, und von Tho­mas Schal­ler auf der Gitar­re begleitet.

In die­ser Aus­stel­lung wer­den neun Künst­ler aus Bad Staf­fel­stein und der Regi­on teil­neh­men. Der Titel „KUNST lebt! Streif­lich­ter“ ist bewusst gewählt, um durch die offe­ne The­men­wahl eine mög­lichst gro­ße Viel­falt an Wer­ken zu errei­chen. Es wer­den Kunst­wer­ke mit ver­schie­de­nen Moti­ven sowie unter­schied­li­chen Tech­ni­ken wie Male­rei, Gra­fik, Foto­gra­fie, Skulp­tu­ren und Objekt­kunst zu bestau­nen sein. Die Dar­stel­lungs­wei­se reicht von abstrakt über rea­li­stisch bis hin zu expres­siv. Mit dabei wer­den auch eini­ge neue Teil­neh­mer des Arbeits­krei­ses sein, daher kann man auf das Ergeb­nis gespannt sein.

Die Aus­stel­lung wird wei­ter­hin sams­tags und sonn­tags, jeweils von 14 bis 17 Uhr, vom 19. Juli bis 13. August 2023 bei frei­em Ein­tritt geöff­net sein. Die KIS weist dar­auf hin, dass am 28. Juli 2023 im Rah­men des Alt­stadt­fe­stes der Nacht­lauf statt­fin­det und daher die Innen­stadt für den Auto­ver­kehr gesperrt sein wird. Es wird daher gera­ten, mög­lichst früh­zei­tig anzu­rei­sen oder am Stadt­rand­ge­biet zu parken.