Gesell­schaft lebt von kul­tu­rel­lem Aus­tausch, gemein­sa­men Erleb­nis­sen und Respekt. Das war wäh­rend des 46. Bar­den­tref­fens in der Nürn­ber­ger Alt­stadt ein­drucks­voll erleb­bar. Wäh­rend des ein­zig­ar­ti­gen Festi­vals der Welt­mu­sik fas­zi­nier­ten über 400 Künst­le­rin­nen und Künst­ler auf den Büh­nen der neun Spiel­or­te die Fans und hun­der­te von Stra­ßen­mu­si­ke­rin­nen und ‑musi­kern ver­wan­del­ten die Gas­sen der Innen­stadt in einen Par­cours der Klän­ge. 2023 folg­ten so vie­le Men­schen wie nie der Ein­la­dung der Stadt zum Bar­den­tref­fen unter dem viel­dis­ku­tier­ten Mot­to „Geklau­te Lau­te“: Allein am Sams­tag wan­del­ten mehr als 100 000 Musik­fans bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren durch die Innenstadt.

Das Bar­den­tref­fen macht in den Wor­ten von Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Prof. Dr. Julia Leh­ner „Nürn­berg für drei Tage zur unan­ge­foch­te­nen Haupt­stadt von Welt­mu­sik und Gobal Pop. Die Fül­le und Qua­li­tät der Kon­zer­te und Auf­trit­te ist ein­ma­lig, der Zuspruch des Publi­kums unge­bro­chen: Mehr als 220 000 Men­schen haben in der Nürn­ber­ger Alt­stadt gemein­sam und fried­lich ein Fest der Musik und der Kul­tu­ren gefei­ert. Das Bar­den­tref­fen ist und bleibt ein Festi­val der Superlative!“

Nach erfri­schen­den Regen­trop­fen und einer fri­schen Bri­se am frü­hen Frei­tag­abend ging mit den Con­go Cow­boys aus Süd­afri­ka die Son­ne auf dem Haupt­markt auf und leuch­te­te noch Sams­tag­nacht beim groß­ar­ti­gen Kon­zert des Lon­don Afro­beat Coll­ec­ti­ve. Super­star Vieux Far­ka Tou­ré aus Mali und Maro aus Por­tu­gal ver­zau­ber­ten in der ein­ma­li­gen Kulis­se von St. Katha­ri­na das Publi­kum. Omi­ri begei­ster­te die Zuhö­ren­den auf der Insel Schütt mit einem Gesamt­kunst­werk aus elek­tro­ni­schen Sounds, Vide­os und Volksweisen.

„Das Bar­den­tref­fen macht die sinn­li­che und zugleich poli­ti­sche Wir­kung von Musik erfahr­bar“, so Dr. Eli­sa­beth Har­tung, die neue Lei­tung des ver­an­stal­ten­den Pro­jekt­bü­ros im Geschäfts­be­reich Kul­tur der Stadt Nürn­berg. „Es ist ein kul­tu­rel­les Fest einer viel­fäl­ti­gen Gesell­schaft, in der Men­schen aus unter­schied­lich­sten Kul­tu­ren das all­täg­li­che Leben durch ihre Per­sön­lich­keit prä­gen und durch sinn­li­che Ange­bo­te zum Hören, Rie­chen, Schmecken, Sehen und Füh­len berei­chern. So macht es bri­san­te The­men unse­rer Gegen­wart erfahr­bar und bringt sie poin­tiert auf den Punkt. Dafür wird das Bar­den­tref­fen auch in Zukunft ein Forum bleiben.“

Über die Fei­er der Welt­mu­sik hin­aus boten 2023 zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen Gele­gen­heit, mit Exper­tin­nen und Exper­ten wie Jens Bal­zer, der Musi­ke­rin Ki‘Luanda, der Dozen­tin für schwar­zen Femi­nis­mus Aby­an Nur und Faisal Osman, dem Ver­tre­ter der Black Com­mu­ni­ty Foun­da­ti­on Stutt­gart, zu Fra­gen der kul­tu­rel­len Aneig­nung zu diskutieren.

Das Inter­es­se des Publi­kums an die­sen Podi­en war groß. Mit­ten in der Stadt war es vie­len Men­schen ein Bedürf­nis ihren Hori­zont zu erwei­tern, sich von unter­schied­li­chen Hal­tun­gen inspi­rie­ren zu las­sen und sich ein eige­nes Bild zu machen.

„Beim dies­jäh­ri­gen Bar­den­tref­fen ist deut­lich gewor­den, dass bei aller Pro­vo­ka­ti­on, die das von Festi­val­lei­ter Rai­ner Pirz­kall gesetz­te The­ma ‚Geklau­te Lau­te‘ aus­lö­ste, in der Musik und der Kunst ein Pro­zess in Gang gesetzt ist, der über kul­tu­rel­le Gren­zen hin­aus­geht und das Poten­zi­al hat, Wider­sprü­che und unter­schied­li­che Posi­tio­nen zu respek­tie­ren“, so Eli­sa­beth Har­tung. Die­se Bot­schaft wird nicht nur im rea­len öffent­li­chen, son­dern auch im digi­ta­len Raum über das Bar­den­tref­fen hin­aus erleb­bar: Der Baye­ri­sche Rund­funk und Arte con­certs haben elf Kon­zer­te vom Haupt­markt, aus St. Katha­ri­na und zum ersten Mal auch von der Insel Schütt und dem Sebal­der Platz mit­ge­schnit­ten. Bay­ern 2 sen­det High­lights in der Sen­dung „radio­Mit­schnitt“ aus Fran­ken, zu hören an den Sonn­ta­gen, 23. und 30. Juli, sowie 6. und 13. August 2023, jeweils von 21.05 bis 22 Uhr auf Bay­ern 2. Zu fin­den sind die Kon­zer­te unter https://bardentreffen.nuernberg.de/videos/livestream‑1.

Das Bar­den­tref­fen dankt den Haupt­för­de­rern – der Spar­da-Bank Nürn­berg für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment und der Tucher Bräu dafür, dass sie ab 2023 die Fort­füh­rung des welt­weit beson­de­ren World-Musik-Festi­vals als loka­ler Part­ner ermög­li­chen – sowie den Besu­che­rin­nen und Besu­chern, die durch den Erwerb eines Pins und Pro­gramm­hefts den Ein­tritt-frei-Gedan­ken in die Zukunft tragen.

Das 47. Bar­den­tref­fen in der Nürn­ber­ger Alt­stadt fin­det von Frei­tag bis Sonn­tag, 26. bis 28. Juli 2024, statt.