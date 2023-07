Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH teilt schwe­ren Her­zens mit, dass das für Sams­tag, 29. Juli 2023 geplan­te Som­mer­nachts­fest in der Ere­mi­ta­ge auf­grund der anhal­tend nega­ti­ven Wet­ter­pro­gno­sen abge­sagt wer­den muss. Die Ent­schei­dung, das Som­mer­nachts­fest 2023 abzu­sa­gen wur­de nach mehr­fa­cher Rück­spra­che mit dem Deut­schen Wet­ter­dienst in Abstim­mung mit der Stadt Bay­reuth und der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung getrof­fen. Das Risi­ko, die histo­ri­sche Park­an­la­ge bei anhal­ten­dem Regen durch die Auf­bau­ar­bei­ten in die­ser Woche dau­er­haft zu beschä­di­gen, ist unter die­sen Umstän­den nicht ver­tret­bar. Bereits gekauf­te Kar­ten kön­nen zurück­ge­ge­ben wer­den, behal­ten jedoch ihre Gül­tig­keit für das näch­ste Jahr. Das Som­mer­nachts­fest im kom­men­den Jahr ist am 27. Juli 2024 geplant.