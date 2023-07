Am Frei­tag fand das 2. Tur­nier im Rah­men einer vier­tei­li­gen Tur­nier­se­rie im Schnell­schach der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt statt. Erfreu­lich war wie­der die Teil­neh­mer­zahl von 20 aus allen Alters­klas­sen. Nach 6 Run­den setz­te sich sou­ve­rän wie­der der Favo­rit Alex­an­der Öhr­lein mit 6 : 0 Punk­ten an die Spit­ze. Hin­ter ihm ging es aller­dings sehr eng zu. Da konn­te fast jeder jeden schla­gen. So fan­den sich schluß­end­lich 5 Spie­ler mit 4 : 2 Punk­ten auf den fol­gen­den Plät­zen – getrennt nur durch die bes­se­re Wer­tung. Zwei­ter wur­de Robert Kral vor Toni Pet­te­rich, Jens Güt­her, Seba­sti­an Qui­de­nus und Jonas Wag­ner. Auf dem sieb­ten Platz folg­te Tho­mas Mül­ler vor Oli­ver Schnapp und Timo Hen­z­ler – alle jeweils 3,5 :2,5 Punkte.

Am näch­sten Frei­tag fin­det um 18 Uhr ein Tan­dem-Tur­nier im Ver­eins­lo­kal “ Drei Kro­nen“ statt. Auch die­ses Tur­nier ist für alle Alters­klas­sen offen.