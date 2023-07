Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Unter Medi­ka­men­ten­ein­fluss Ver­kehrs­un­fall verursacht

Auf der Mar­tins­büh­ler Stra­ße ver­ur­sach­te ein 40-jäh­ri­ger Auto­fah­rer unter dem Ein­fluss von Medi­ka­men­ten am Diens­tag­nach­mit­tag einen Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein Sach­scha­den von ca. 30.000 Euro entstand.

Der 40-Jäh­ri­ge fuhr mit sei­nem Smart in Rich­tung Osten. Dabei miss­ach­te­te er bereits an zwei Ampeln das Rot­licht und fuhr des­sen unge­ach­tet wei­ter. Auch die Ein­mün­dung zur Bai­er­s­dor­fer Stra­ße über­quer­te er bei Rot­licht. Zu die­sem Zeit­punkt bog ein 60-jäh­ri­ger Auto­fah­rer mit sei­nem Renault von der Bai­er­s­dor­fer Stra­ße kom­mend nach links in die Mar­tis­büh­ler Stra­ße ein.

Im Ein­mün­dungs­be­reich kol­li­dier­te der Smart mit dem Renault. Die­ser wur­de bei dem Zusam­men­prall auf ein wei­te­res Auto gescho­ben, das bei Rot­licht an der Ein­mün­dung stand.

Bei dem Zusam­men­stoß wur­den alle drei Fahr­zeu­ge erheb­lich beschä­digt. Der Renault sowie der Smart waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher zog sich bei der Kol­li­si­on leich­te Ver­let­zun­gen zu.

Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me schlief der 40-jäh­ri­ge Smart­fah­rer stän­dig ein.

Gegen­über den auf­neh­men­den Poli­zei­be­am­ten räum­te er ein, vor Fahrt­an­tritt Schlaf­ta­blet­ten ein­ge­nom­men zu haben.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher muss­te sich daher einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen, sei­nen Füh­rer­schein stell­ten die Poli­zei­be­am­ten sicher.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Zeu­gen gesucht

Utten­reuth – Am Dienst­nach­mit­tag, zwi­schen 17:15 Uhr – 17:45 Uhr, wur­de in der Maria-Geb­bert-Stra­ße, auf Höhe der Haus­num­mer 3, ein gepark­ter Opel an der vor­de­ren lin­ken Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Am gepark­ten Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 3.000€. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­rad­dieb­stahl – Zeu­gen gesucht

Spar­dorf – Ein Mann stel­le von Frei­tag den 21.07.23 19:40 Uhr bis Sams­tag 22.07.23 00:30 Uhr, sein Moun­tain­bike der Mar­ke Cube im Zeit­wert von 600 Euro, vor dem Ein­gangs­be­reich eines Super­mark­tes an der Alten Zie­ge­lei ab. Es war ver­sperrt. Als er anschlie­ßend zu sei­nem Fahr­rad zurück­kam, war es ent­wen­det wor­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter 09131 760 514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahr­rad­dieb­stahl in Herzogenaurach

Am 25.07.23 wur­de, zwi­schen 18:30 Uhr und 21:10 Uhr, im Burg­stal­ler Weg 16 ein rotes MTB der Mar­ke Orbea durch einen unbe­kann­ten Täter entwendet.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Unfall­flucht in Weisendorf

Am 25.07.23, im Zeit­raum von 13:00 Uhr bis 14:45 Uhr, wur­de im Gewer­be­ge­biet Ost 26 ein gepark­ter Pkw durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren. Am Rad­ka­sten des gepark­ten, wei­ßen VW Touran ent­stand ein Scha­den von ca. 2000,- Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Dieb­stahl in Großenseebach

Ein unbe­kann­ter Täter hat, im Zeit­raum vom 21.07.23 21:00 Uhr bis 23.07.23 07:00 Uhr, aus einer Vogel­vo­lie­re Am Bach 8, 27 Tau­ben entwendet.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Unfall­flucht in Herzogenaurach

Am 25.07.23 gegen 07:30 kam es zum Zusam­men­stoß zwei­er Fahr­rad­fah­rer auf dem Rad­weg, an der Kreu­zung Zum Flug­ha­fen und Von-Hauck-Stra­ße. Hier­bei stürz­te einer der bei­den betei­lig­ten Fahr­rad­fah­rer und stieß sich den Kopf, ohne Helm, auf der Fahrbahn.

Der ande­re Unfall­be­tei­lig­te radel­te wei­ter und kann wie folgt beschrie­ben wer­den – männ­lich, kräf­tig, ca. 40–50 Jah­re alt, schwar­ze Hose, schwar­ze Jacke. Unter­wegs war der unbe­kann­te Rad­fah­rer mit einem schwar­zen Klapprad.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Ver­kehrs­kon­trol­le in Weisendorf

In der Nan­ken­dor­fer Stra­ße wur­de am Diens­tag­nach­mit­tag der Fah­rer eines Klein­kraft­ra­des einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass an dem Klein­kraft­rad die Geschwin­dig­keits­dros­se­lung auf 25km/​h ent­fernt wur­de. Somit konn­te das Klein­kraft­rad deut­lich schnel­ler fah­ren. Der Fah­rer war nicht im Besitz der erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis und fuhr unter Drogeneinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfall­flucht

Eine umgangs­sprach­lich als Unfall­flucht bezeich­ne­te Straf­tat des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort wur­de am Diens­tag in der Zeit von 09.15 Uhr bis 13.10 Uhr in Röt­ten­bach in der Haupt­stra­ße von einem bis­lang nicht bekann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer began­gen. Der gepark­te schwar­ze Fiat Pan­da einer Anwoh­ne­rin wur­de, wegen der Spu­ren ver­mut­lich von einem gel­ben Fahr­zeug, ange­fah­ren und hin­ten rechts beschä­digt. Am Pkw der Hal­te­rin ent­stand ein Scha­den von geschätzt 2000 Euro. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt und nimmt Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.