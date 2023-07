Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Motor­rad aus Tief­ga­ra­ge gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen 20. und 25. Juli wur­de aus einer Tief­ga­ra­ge in der Unte­ren König­stra­ße ein Motor­rad der Mar­ke Hon­da, Typ Tran­salp, schwarz, im Zeit­wert von 1000 Euro gestoh­len. Auf­fäl­lig an dem Zwei­rad sind Off­road-Rei­fen, rot schim­mern­de Griff­stücke und, dass zur Tat­zeit kei­ne Bat­te­rie ange­schlos­sen war.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 13.00 Uhr, miss­ach­te­te eine Opel-Fah­re­rin beim Rechts­ab­bie­gen vom Ber­li­ner Ring auf die Moos­stra­ße die Vor­fahrt einer etwa 13-jäh­ri­gen, die dort bei Grün­licht den Fuß­gän­ger­über­weg mit ihrem E‑Scooter über­quer­te. Dadurch ver­letz­te sich das Mäd­chen, unter­hielt sich kurz mit der Unfall­ver­ur­sa­che­rin, bevor sie ein­fach wei­ter­fuhr. Die Geschä­dig­te wird gebe­ten, sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 14.45 Uhr, öff­ne­te ein Seat-Fah­rer in der Star­ken­feld­stra­ße plötz­lich sei­ne Auto­tü­re, wes­halb ein BMW-Fah­rer dage­gen stieß. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, ein 51-jäh­ri­ger Mann ent­fern­te sich nach einer kur­zen Unter­hal­tung, konn­te aber auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens schnell von der Poli­zei ermit­telt wer­den. An bei­den Autos ist Sach­scha­den von ins­ge­samt 2000 Euro entstanden.

BAM­BERG. Auf einem Super­markt­park­platz in der Würz­bur­ger Stra­ße wur­de am Mon­tag, gegen 17.15 Uhr, die lin­ke Fahr­zeug­tü­re eines dort gepark­ten roten Renault Twin­go ein­ge­dellt. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich nach dem Fah­rer eines schwar­zen VW Golf, der zum Unfall­zeit­punkt neben dem beschä­dig­ten Renault stand. Der Scha­den am roten Auto beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

39-jäh­ri­ger Mann prellt Zeche

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend hielt sich ein 39-jäh­ri­ger Mann in einer Spei­se­gast­stät­te in der Domi­ni­ka­ner­stra­ße. Dort hat­te er Spei­sen und Geträn­ke für knapp 36 Euro ver­zehrt und konn­te die Rech­nung nicht bezah­len. Als der Mann unter Zurück­las­sung sei­nes Aus­wei­ses Geld holen woll­te, kehr­te die­ser aber nicht zurück ins Restau­rant. Die Poli­zei ermit­telt wegen Zechbetrugs.

Schlä­ge­rei in Asylbewerberunterkunft

BAM­BERG. Am Diens­tag, kurz vor 18.00 Uhr, kam es in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen zwei Män­nern. Wie sich her­aus­stell­te, drück­te ein Täter den Kopf sei­nes Geg­ners mehr­mals auf den Boden, wes­halb sich die­ser leicht ver­letz­te und ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den muss­te. Der Schlä­ger flüch­te­te anschließend.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

MEM­MELS­DORF. Fünf Bier­do­sen im Wert von knapp drei Euro nahm ein 40-jäh­ri­ger Kun­de am Diens­tag­mit­tag aus einem Ein­kaufs­markt in der Josef-Fösel-Stra­ße mit, ohne die Waren zu bezah­len. Er wur­de wegen Laden­dieb­stahls zu Anzei­ge gebracht. Das Bier behielt der Markt ein.

Son­sti­ges

ZAP­FEN­DORF. Mit dro­gen­ty­pi­schen Auf­fäl­lig­kei­ten konn­te Diens­tag­nacht ein 18-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer aus Polen fest­ge­stellt wer­den. Der Fah­rer räum­te ein, Can­na­bis kon­su­miert zu haben. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Der Fah­rer muss nun mit einem emp­find­li­chen Buß­geld und einem Fahr­ver­bot rechnen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Warn­ba­ken über­fah­ren und ein­fach geflüch­tet – Zeu­gen wer­den gesucht

Hall­stadt. Am Diens­tag­abend kam ein bis­lang unbe­kann­tes grö­ße­res Fahr­zeug, ver­mut­lich Lkw oder Sat­tel­zug auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt in der Bau­stel­le Hall­stadt nach rechts von der Fahr­bahn ab. Dabei über­fuhr es kom­plett zwei Warn­ba­ken mit Blitz­licht. Der Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt aller­dings ohne anzu­hal­ten fort und flüch­te­te von der Unfall­stel­le. Der Scha­den beläuft sich auf 400 Euro und die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bedankt sich unter Tel. 0951/9129–510 für alle Zeu­gen­hin­wei­se, um den Unfall­ver­ur­sa­cher ermit­teln zu können.

Auf­fahr­un­fall am Mor­gen auf der A70 ver­ur­sacht lan­gen Stau

Scheß­litz. Am frü­hen Mitt­woch­mor­gen kam es auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth zu einem fol­gen­schwe­ren Auf­fahr­un­fall bei Scheß­litz. Der 24-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters über­sah aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che ein Lkw-Gespann mit 35-jäh­ri­gem Fah­rer und fuhr die­sem unge­bremst und mit deut­lich höhe­rer Geschwin­dig­keit ins Heck. Ein gro­ßes Trüm­mer­feld brei­te­te sich auf der Fahr­bahn aus. Den­noch hat­te der Unfall­ver­ur­sa­cher und sein Bei­fah­rer gro­ßes Glück. Bei­de wur­den beim Auf­prall nur leicht ver­letzt und kamen mit dem Ret­tungs­dienst vor­sorg­lich in Kran­ken­häu­ser. Ihr Klein­trans­por­ter muss­te abge­schleppt wer­den. Der Fah­rer des Lkw-Gespanns blieb unver­letzt und der Gesamt­scha­den wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Auto­bahn muss­te für die umfang­rei­chen Ber­gungs- und Auf­räum­ar­bei­ten kom­plett gesperrt wer­den und ein lan­ger Stau bau­te sich auf. Die Sper­rung dau­ert der­zeit (Stand 08:20 Uhr) noch an.

Stark­re­gen und unan­ge­pass­te Geschwin­dig­keit ver­ur­sa­chen meh­re­re Ver­kehrs­un­fäl­le auf den Auto­bah­nen rund um Bamberg

Ober­haid / Hirschaid / Sta­del­ho­fen / Gun­dels­heim. Der lang­erwar­te­te Regen­fall am Diens­tag im Land­kreis Bam­berg hin­ter­ließ auf der Auto­bahn lei­der einen faden Nach­ge­schmack, da meh­re­re Ver­kehrs­teil­neh­mer dar­auf nicht mit ange­pass­ter Fahr­wei­se reagier­ten und des­halb ins Schleu­dern gerie­ten. Nur mit Glück blie­ben die Betei­lig­ten jeweils unver­letzt, aber es ent­stan­den hohe Sachschäden.

So traf es am Diens­tag­vor­mit­tag zunächst den 61-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW. Er war auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs, ver­lor auf Höhe Ober­haid bei Stark­re­gen die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und krach­te gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Der Scha­den wird auf fast 30.000 Euro geschätzt.

Nur kur­ze Zeit spä­ter am Vor­mit­tag geriet die 56-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Citro­en auf der A73, Rich­tung Suhl, in der Aus­fahrt Hirschaid auf regen­nas­ser Fahr­bahn ins Schleu­dern. Sie kam in der Rechts­kur­ve nach links von der Fahr­bahn ab und krach­te in die Schutz­plan­ke der Gegen­fahr­bahn. Hier wird der Scha­den auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Gegen Mit­tag über­hol­te die 58-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Renault auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt bei Sta­del­ho­fen gera­de einen VW mit 61-jäh­ri­gem Fah­rer. Sie kam offen­sicht­lich durch Aqua­pla­ning ins Schleu­dern, krach­te zunächst in die Mit­tel­schutz­plan­ke und danach noch gegen den VW, der kei­ne Chan­ce hat­te, ihr noch aus­zu­wei­chen. Bei­de Autos muss­ten abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Zuletzt kam am Nach­mit­tag noch ein Audi mit 26-jäh­ri­gem Fah­rer ins Schleu­dern, als er am Bam­ber­ger Kreuz im Krei­sel von der A70 Rich­tung Bay­reuth zur A73 Rich­tung Suhl auf regen­nas­ser Fahr­bahn zu schnell fuhr. Er krach­te in die lin­ke Schutz­plan­ke und der Audi muss­te danach abge­schleppt wer­den. Hier beläuft sich der Scha­den auf etwa 7.000 Euro.

Lkw-Gespann fährt unge­bremst auf Warnleitanhänger

Forch­heim. Am Diens­tag­mor­gen kam es auf der A73 in Rich­tung Suhl kurz nach der Aus­fahrt Forch­heim-Süd zu einem schwe­ren Lkw-Unfall. Dort wur­de auf­grund Instand­set­zungs­ar­bei­ten der rech­te Fahr­strei­fen her­aus­ge­nom­men und der Ver­kehr links an der Bau­stel­le vor­bei­ge­lei­tet. Die Geschwin­dig­keit war auf 80 km/​h begrenzt. Trotz ord­nungs­ge­mä­ßer Absi­che­rung durch die Auto­bahn­mei­ste­rei kam ein Lkw mit Anhän­ger bereits im ein­spu­ri­gen Bereich immer wei­ter nach rechts ab. Kurz vor dem zwei­ten Warn­leit­an­hän­ger fuhr der 60-jäh­ri­ge Fah­rer plötz­lich kom­plett nach rechts, fuhr unge­bremst in den Anhän­ger und schob die­sen gänz­lich in das Heck der noch ver­bun­de­nen Zug­ma­schi­ne. Das Füh­rer­haus des Lkw wur­de dabei völ­lig ein­ge­drückt. Den­noch hat­te der Fah­rer immenses Glück und wur­de bei dem Auf­prall nur leicht ver­letzt. Er kam nur vor­sorg­lich mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus. Der Grund für sein Total­ver­sa­gen ist bis­lang unklar. Beim Lkw konn­te zum Zeit­punkt des Auf­pralls eine Geschwin­dig­keit von etwas über 80 km/​h aus­ge­le­sen wer­den. Die Arbei­ter und der Fah­rer des abge­stell­ten Siche­rungs­fahr­zeu­ges waren in siche­rer Ent­fer­nung und blie­ben unver­letzt. Ger Gesamt­scha­den ist mit geschätz­ten 160.000 Euro immens.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

BAY­REUTH – Psy­chisch auf­fäl­li­ger Mann ver­letzt Passanten

Am Diens­tag, 25.07.2026, gegen 08:00 Uhr, spa­zier­te ein 73-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Hund auf dem Geh­weg. Auf der ande­ren Stra­ßen­sei­te kam ihm ein 51-jäh­ri­ger Mann ent­ge­gen, der sich offen­bar in einer psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on befand. So fühl­te er sich vom Blick des Rent­ners pro­vo­ziert und warf sein ein­ge­klapp­tes Taschen­mes­ser auf ihn. Der Pas­sant wur­de davon im Gesicht getrof­fen und erlitt eine Platz­wun­de unter der Lip­pe. Begün­stigt durch die Ein­nah­me von Blut­ver­dün­nungs­mit­teln blu­te­te die Ver­let­zung des ange­grif­fe­nen Rent­ners stark, so dass er vor­sorg­lich mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kli­ni­kum Bay­reuth gebracht wur­de. Auf­grund sei­nes psy­chisch auf­fäl­li­gen Ver­hal­tens wur­de der Täter ins Bezirks­kran­ken­haus Bay­reuth eingeliefert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall

Wei­ßen­ohe. Am Diens­tag­abend stell­te ein 36-jäh­ri­ger Fah­rer eines Klein­trans­por­ters sein Fahr­zeug in der Stra­ße Weber­gar­ten ab. Nach eige­nen Anga­ben war der erste Gang ein­ge­legt und die Hand­brem­se gezo­gen. Den­noch roll­te der Trans­por­ter das star­ke Gefäl­le der Stra­ße her­un­ter und steu­er­te direkt auf ein Anwe­sen zu. Er bahn­te sich sei­nen Weg durch den Vor­gar­ten des Wohn­hau­ses und prall­te schließ­lich gegen die Haus­fas­sa­de. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Es ent­stand ein Scha­den in Höhe von 25000 EUR.

Eber­mann­stadt. Eine 18-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ge­rin war am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag mit ihrem Maz­da von Drü­gen­dorf kom­mend in Rich­tung Eber­mann­stadt unter­wegs. Nach einer Rechts­kur­ve kam sie aus unge­klär­ten Grün­den von der Fahr­bahn ab und stieß gegen meh­re­re Leit­plan­ken auf der lin­ken Sei­te. Der Maz­da wur­de dabei stark beschä­digt und war nicht mehr fahr­be­reit. Die Fah­re­rin wur­de zur medi­zi­ni­schen Behand­lung ihrer leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus nach Forch­heim trans­por­tiert. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf 6000 EUR.

Göß­wein­stein. Am Diens­tag­mit­tag fuhr eine 89-jäh­ri­ge Rent­ne­rin mit einem Renault von Bie­ber­bach nach Klein­ge­see. Beim Abbie­ge­vor­gang nach links über­sah die Senio­rin einen nahen­den Opel Klein­trans­por­ter und die Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten im Kreu­zungs­be­reich. Der Renault muss­te nach dem Zusam­men­stoß auf­grund star­ker Beschä­di­gun­gen an der Front abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den bei­der Fahr­zeu­ge liegt bei ins­ge­samt 6000 EUR.

Zucht­bock entlaufen

Egloff­stein. Von einer im Bereich Äpfel­bach gehal­te­nen Schaf­her­de ist am Diens­tag­vor­mit­tag ein wert­vol­ler Meri­no-Zucht­bock ver­schwun­den. Das ver­mut­lich ent­lau­fe­ne Tier konn­te seit­dem nicht mehr gesich­tet wer­den und wird von sei­nen Besit­zern ver­misst. Wer ein frei­lau­fen­des wei­ßes Schaf ent­deckt, das sei­ne Her­de ver­misst, kann den Stand­ort des Tie­res der Poli­zei in Eber­mann­stadt mitteilen.

Dieb­stahl

Igens­dorf. Am Diens­tag­mit­tag park­te eine 55-jäh­ri­ge VW-Hal­te­rin ihren schwar­zen Wagen vor einem Super­markt. Auf dem Weg nach Hau­se stell­te die Dame fest, dass sich ihre Tasche samt Inhalt nicht mehr auf der Rück­bank befin­det, die sie wäh­rend des Ein­kaufs dort ste­hen ließ. Ins­ge­samt hat­te die Hand­ta­sche samt Inhalt einen Wert von 400 EUR. Nach eige­nen Anga­ben der Geschä­dig­ten war der Pkw ord­nungs­ge­mäß ver­sperrt. Die Poli­zei Eber­mann­stadt ermit­telt und nimmt Hin­wei­se über ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen vom Diens­tag entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag tou­chier­te ein bis­lang Unbe­kann­ter zwi­schen 16:10 Uhr und 16:40 Uhr beim Vor­bei­fah­ren den in der Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße gepark­ten Pkw eines 80-Jäh­ri­gen. Obwohl ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2.000.- EUR ent­stan­den war, flüch­te­te der Unfall­ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Eggols­heim. Am Diens­tag­mit­tag ent­zün­de­te ein Land­wirt auf einer Wie­se in unmit­tel­ba­rer Nähe zu einem Wald­stück gela­ger­te Baum­ab­fäl­le. Da sich die­se zu einem Brand mit teil­wei­se bis zu 15 Meter hohen Flam­men ent­wickel­ten und dadurch eine Gefahr für den angren­zen­den Wald dar­stell­ten, muss­te die Feu­er­wehr aus­rücken um den Brand zu löschen. Der Land­wirt muss sich nun auf Grund eines Ver­sto­ßes gegen Brand­schutz­vor­schrif­ten verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

VW Polo beschädigt

ALTEN­KUSN­TADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag, zwi­schen 08.00 Uhr und 17.30 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die kom­plet­te rech­te Fahr­zeug­sei­te eines schwar­zen VW Polo, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz der Fir­ma BAUR in der Theo­dor-Heuss-Stra­ße geparkt war. An dem Auto ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 4.000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.