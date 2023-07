Tra­di­tio­nel­le Wall­fahrt zu Fuß nach Alt­öt­ting: 14 Mal­te­ser-Pil­ger aus Ober- und Mit­tel­fran­ken trot­zen der Hitze

Der Hit­ze-Glut­ofen am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de hat 14 Pil­ge­rin­nen und Pil­ger der Mal­te­ser aus Bam­berg, Erlan­gen und Wai­schen­feld nicht davon abge­hal­ten, sich zum 9. Mal auf die Fuß­wall­fahrt nach Alt­öt­ting zu bege­ben. Im Gegen­teil: Gut gelaunt mach­ten sie sich am Sams­tag in drei Fahr­zeu­gen auf den Weg nach Fron­ten­hau­sen im nie­der­baye­ri­schen Land­kreis Din­gol­fing-Land­au, dem Start­punkt ihrer Pilgertour.