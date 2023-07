Das Leben vie­ler Fami­li­en ist voll von digi­ta­ler Akti­vi­tät: Die Kin­der sind auf tik­tok aktiv, schau­en you­tube-Vide­os, dad­deln und schicken gefühlt Hun­der­te von Whats­app-Nach­rich­ten in den Klas­sen­chat. Eltern checken mal kurz E‑Mails, lesen Nach­rich­ten auf dem Tablet, erle­di­gen Ein­käu­fe online und…und…und… Schnell ist da das Fami­li­en­le­ben alles ande­re als ent­spannt, Kon­flik­te unver­meid­bar und vie­le Müt­ter und Väter fra­gen sich, ob sich dar­an etwas ändern lie­ße. Bei ELTERN­TALK kön­nen sie sich dazu mit ande­ren Eltern aus­tau­schen und gemein­sam Ideen sam­meln, wie es auf ande­re Wei­se funk­tio­nie­ren könnte.

Vie­le Eltern sind in einem Dilem­ma: Online sein gehört zum Leben – zum eige­nen und zu dem der Kin­der. Aber wie­viel davon ist ok, und wann wird es wirk­lich stres­sig und unge­sund? Wie kön­nen Müt­ter und Väter ihr Kind bewusst und sinn­voll an digi­ta­le Teil­ha­be her­an­füh­ren und beglei­ten? Wann soll­ten Eltern etwas tun, wenn zu viel gestrit­ten wird über die Medi­en­nut­zung in der Familie?

Bei ELTERN­TALK kön­nen Müt­ter und Väter dar­über reden. Sie erfah­ren, ob oder wie es ande­ren Eltern gelingt, das digi­ta­le Leben mit dem ana­lo­gen Leben in Balan­ce zu hal­ten. In den mode­rier­ten Gesprächs­run­den von ELTERN­TALK gibt es Impul­se und Ideen, wel­che Fähig­kei­ten z.B. Kin­der und Jugend­li­che, aber auch Eltern für einen relax­ten Medi­en­kon­sum brauchen.

Eltern pro­fi­tie­ren in den Talks von Erfah­run­gen ande­rer Eltern, z.B. was ver­bind­li­che Regeln betrifft. Die Talks kön­nen in klei­nem Kreis zu Hau­se, in einem Fami­li­en­zen­trum, aber auch digi­tal mit ELTERNTALK#online stattfinden.

Neu­gie­rig geworden?

Dann mel­den Sie sich beim Fami­li­en­stütz­punkt Forch­heim, fsp@​forchheim-​nord.​de, 01520–6634202. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt ELTERN­TALK fin­den Sie auch unter www​.eltern​talk​.net.