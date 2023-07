Sicher vom Bier­fest nach Hause

Der Kulm­Bus, ein Ruf­bus zur Ergän­zung des Stadt­bus­ses, wird immer belieb­ter und immer häu­fi­ger genutzt. Er fährt werk­tags von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr auf Vor­be­stel­lung inner­halb des Stadt­ge­bie­tes. Zum Bier­fest sind die­se Zei­ten aller­dings nicht ganz pass­ge­nau. Doch um auch und gera­de wäh­rend der Kulm­ba­cher Bier­wo­che die Besu­che­rin­nen und Besu­cher sicher nach Hau­se zu brin­gen, fährt der Kulm­bus einen „Son­der­ein­satz“ auf Initia­ti­ve von Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.

„Der nor­ma­le Stadt­bus mit­samt aller Lini­en kann natür­lich nicht bis spät in die Nacht fah­ren. Das wäre orga­ni­sa­to­risch und per­so­nell nicht dar­stell­bar. Mit dem Kulm­bus ist es und aber mög­lich, ein Fahr­an­ge­bot für alle Gäste der Bier­wo­che zu schaf­fen, dass die­se aus­ge­las­sen fei­ern kön­nen und anschlie­ßend den­noch sicher und bequem nach Hau­se kom­men“, erklärt OB Ingo Leh­mann. „Es freut mich, dass wir in kur­zer Zeit mit der Fir­ma Schütz das Ange­bot spe­zi­ell zur Bier­wo­che erwei­tern konn­ten und ich hof­fe, dass der Kulm­bus auch rege genutzt wird“, so Leh­mann weiter.

Das Beson­de­re: Wäh­rend der Kulm­bus sonst nur auf Vor­be­stel­lung fährt, kann das „Kulm­bus-Spe­zi­al“ zur Bier­wo­che ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung genutzt wer­den. Die ent­spre­chen­de Hal­te­stellt befin­det sich zen­tral im Gas­fa­brik­gäss­chen hin­ter dem Kauf­platz­ge­län­de. Der Kulm­Bus fährt die Stadt­tei­le Blaich – Zie­gel­hüt­ten – Petz­manns­berg – Burg­haig – (Neu)Seidenhof – Han­sa-Vier­tel – Sied­lung – Forst­lahm – Her­las – Wei­her – Fried­hofs­berg der Rei­he nach ab. Er star­tet werk­tags um 21:30 Uhr, um 22:00 Uhr, um 22:30 Uhr, um 23:15 Uhr und zusätz­lich frei­tags und sams­tags auch noch um 00:00 Uhr und 00:45 Uhr.

Wer vor 21:30 Uhr von der Innen­stadt nach Hau­se will, kann selbst­ver­ständ­lich eben­falls den Kulm­bus nut­zen, dann aller­dings noch mit vor­he­ri­ger Anmel­dung – ent­we­der tele­fo­nisch (09221/6917620) oder im Inter­net unter wwww​.kulm​bus​.de. Die Ein­zel­fahrt für Erwach­se­ne kostet € 1,30 und für Kin­der € 0,90. Es gel­ten die Tari­fe des Stadt­bus­ses. Gül­ti­ge Stadt­bus-Wochen- und Monats­kar­ten, das Deutsch­land-Ticket und 10er-Kar­ten wer­den anerkannt.