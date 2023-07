Die Stap­pen­ba­cher Blau­licht­ban­de star­tet durch!

Nach der hohen Reso­nanz beim Jugend­feu­er­wehr­tag des Lösch­zugs Bur­ge­brach Ost im ver­gan­ge­nen Som­mer, bei der sich zeig­te, dass auch Kin­der, die noch nicht in die Jugend­feu­er­wehr ein­tre­ten kön­nen, sehr gro­ßes Inter­es­se an der Feu­er­wehr zei­gen, hat die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Stap­pen­bach bereits bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung im April beschlos­sen, eine Kin­der­feu­er­wehr zu grün­den. Dies ist seit Juli 2017 laut Baye­ri­schem Feu­er­wehr­ge­setz mög­lich. Laut Lan­des­feu­er­wehr­ver­band Bay­ern unter­hal­ten von 7.257 Mit­glieds­feu­er­wehr nur 979 eine Kin­der­feu­er­wehr (Stand 1.1.2022).

Die Vor­freu­de auf die erste Übung der „Blau­licht­ban­de Stap­pen­bach“ war sowohl bei den acht Mäd­chen und 12 Jungs als auch bei den Betreu­ern sehr groß. Nach­dem sich alle bei strah­len­dem Son­nen­schein am Feu­er­wehr­haus ein­ge­fun­den hat­ten, erkun­de­ten die Kin­der mit neu­gie­ri­gen Blicken das Feu­er­wehr­haus bevor sich jedes Kind selbst aus sei­nem Fach einen Helm, Hand­schu­he und das T‑Shirt mit dem Logo der Blau­licht­ban­de hol­te und in eine Feu­er­wehr­frau- bzw. einen Feu­er­wehr­mann ver­wan­del­te. Um wei­te­re Berüh­rungs­punk­te mit der Feu­er­wehr zu schaf­fen, erhielt jedes Kind ein Kärt­chen, auf dem ein wich­ti­ger Gegen­stand aus dem Feu­er­wehr­au­to oder an der per­sön­li­chen Schutz­aus­rü­stung eines Akti­ven zu sehen war. Der Rei­he nach stell­ten sich die Kin­der vor und bega­ben sich dann auf die Suche nach dem Gegen­stand, stell­ten aber auch Ver­mu­tun­gen an wofür die­ser benö­tigt wird.

Ein beson­de­res High­light war, als der gefun­de­ne Schlauch an den Hydran­ten ange­schlos­sen und mit einem CM-Strahl­rohr bestückt und so dann das erste Mal im Bei­sein der Kin­der mit Was­ser gespritzt wur­de. So bil­de­te sich sofort eine Schlan­ge am Strahl­rohr und jedes Kind durf­te ein­mal selbst – mit dem Schlauch in der Hand -„Was­ser Marsch!“ rufen.

Natür­lich durf­te auch das Sprit­zen mit der hand­be­trie­be­nen Kübel­sprit­ze nicht feh­len und die Kin­der hat­ten sicht­lich Spaß beim Umsprit­zen eines Eimers. Ein beson­de­res Kom­pli­ment war für die Betreu­er am Ende der ersten Unter­richts­ein­heit die Rück­fra­ge, wann denn die näch­ste Übung stattfindet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page des Kreis­feu­er­wehr­ver­ban­des und der Kreis­brand­in­spek­ti­on Bam­berg: https://​www​.kfv​-ba​.de

Nico­le Dreßel

Schrift­füh­re­rin und Kin­der­war­tin FF Stappenbach