Am Sonn­tag, 30. Juli 2023, nach Jako­bus fin­det seit jeher die „Haupt­ker­wa“ in Thur­n­au statt. Auch in die­sem Jahr ist es wie­der soweit. Blu­men­ver­käu­fer, Kunst­hand­wer­ker, Süß­wa­ren­händ­ler und vie­le wei­te­re Ver­kaufs­stän­de sind nach dem sonn­täg­li­chen Fest­got­tes­dienst, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, auf dem Markt­platz mit ihrem bun­ten Waren­an­ge­bot ver­tre­ten. Ab 13 Uhr steht für Kin­der eine Hüpf­burg und das „Klötzla­mo­bil“ des Kreis­ju­gend­rings am Schloss­wei­her bereit. Der Markt ist wie immer kosten­los zugäng­lich. Aus­rei­chend Park­platz­mög­lich­kei­ten fin­den sich in fuß­läu­fi­ger Entfernung.

Rund um den Markt haben die Thur­nau­er Wirts­häu­ser und Gast­stät­ten wie­der für Sie geöff­net. Besu­chen Sie auch die am Kirch­weih­sonn­tag geöff­ne­ten Töp­fe­rei­en und das Töp­fer­mu­se­um mit der der­zei­ti­gen Son­der­aus­stel­lung „FRAU“ des Künst­lers Anto­nio Spanedda.

Wir freu­en uns auf ein schö­nes Kirch­weih­fest und einen bun­ten Sommermarkt!