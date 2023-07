Schnell noch Tickets sichern!: Für die Hen­ker- und Kel­ler­füh­rung in Kulm­bach sind noch Plät­ze frei

Die Stadt Kulm­bach auf ganz neue Art ent­decken – das geht mit den Erleb­nis­füh­run­gen, die die Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach anbie­tet. Für zwei beson­de­re Füh­rungs­an­ge­bo­te sind aktu­ell noch weni­ge Plät­ze frei.

Inter­es­sier­te kön­nen sich in der Tou­rist Infor­ma­ti­on noch für die soge­nann­te Henk­erfüh­rung am Sams­tag, 5. August 2023, um 20 Uhr anmel­den. Treff­punkt ist der Luit­pold­brun­nen am Marktplatz.

Mit Kapu­ze, Augen­maske und Hacke­beil bewaff­net nimmt der Kulm­ba­cher Hen­ker die Gäste mit auf sei­ne schau­rig-schö­ne „Tour“ durch die male­ri­sche Alt­stadt. Man erfährt hier Wis­sens­wer­tes über sei­nen grau­si­gen Berufs­all­tag. Er war Voll­strecker der Todes­stra­fe, Ken­ner aller Fol­ter- und Hin­rich­tungs­me­tho­den sowie Auf­se­her über die „leich­ten Damen“ im Kulm­ba­cher Frau­en­haus. Aber natür­lich kommt hier auch der („Gal­gen“-) Humor nicht zu kurz!

Wer bei einer belieb­ten Kel­ler­füh­rung rund um den Kulm­ba­cher Burg­berg dabei sein möch­te, muss sich eben­falls spu­ten. Für den Ter­min am Frei­tag, 4. August 2023, um 16 Uhr gibt es nur noch weni­ge Tickets. Dun­kel, geheim­nis­voll und geschichts­träch­tig – die Kulm­ba­cher Kel­ler­an­la­gen dien­ten als Schutz, um Hab und Gut vor räu­be­ri­schem Kriegs­volk zu ret­ten, aber auch zum Ein­la­gern von Bier. Gemein­sam ent­decken die Gäste Kulm­bachs Unter­welt rund um den Burg­berg und suchen die geheim­nis­vol­le „Schwar­ze Frau“. Die Kel­ler­füh­rung ist ein Rund­gang vol­ler humor­vol­ler und fas­zi­nie­ren­der Geschich­ten. Treff­punkt für die­se Erleb­nis­füh­rung ist die Rat­haus­trep­pe am Kulm­ba­cher Markt­platz. Da die „Kel­ler­tem­pe­ra­tur“ ca. 8 bis 10 Grad maxi­mal beträgt, ist ent­spre­chen­de Klei­dung und festes Schuh­werk ange­bracht. Jeder Teil­neh­mer wird gebe­ten, sei­ne eige­ne Taschen­lam­pe mitzunehmen.

Für bei­de Füh­run­gen gilt: Bit­te vor­ab bei der Tou­rist Infor­ma­ti­on in der Buch­bin­der­gas­se 5 einen Platz reser­vie­ren (Tele­fon­num­mer: 09221/9588–0). Die Prei­se sind bei bei­den Füh­run­gen gleich. Erwach­se­ne zah­len fünf Euro, Kin­der bis 18 Jah­re zwei Euro. Die Bezah­lung erfolgt direkt beim jewei­li­gen Gästeführer.