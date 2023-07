Die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Abtei­lung Sozi­al­ver­si­che­rungs­an­ge­le­gen­hei­ten des Sozia­len Bera­tungs­zen­trums (Ver­si­che­rungs­amt) befin­den sich am kom­men­den Diens­tag, 25. Juli 2023, in einer ganz­tä­gi­gen Schu­lung. Die Abtei­lung ist daher an die­sem Tag für den Publi­kums­ver­kehr geschlos­sen. Auch tele­fo­nisch wer­den die Mit­ar­bei­te­rin­nen an die­sem Tag nicht erreich­bar sein.

Das Stan­des­amt ist am Don­ners­tag, 27. Juli 2023, wegen einer inter­nen Ver­an­stal­tung eben­falls ganz­tä­gig geschlos­sen. Auch tele­fo­nisch ist das Stan­des­amt an die­sem Tag nicht erreichbar.

Vie­le Lei­stun­gen der Stadt Coburg benö­ti­gen auch kei­nen Besuch vor Ort mehr und kön­nen online abge­wickelt oder vor­be­rei­tet wer­den. Eine Auf­li­stung ist unter fol­gen­dem Link zu fin­den: https://​www​.coburg​.de/​b​u​e​r​g​e​r​d​i​e​n​s​t​e​o​n​l​ine