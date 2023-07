Ein neu­es Logo für den Jugend­kreis­tag, die Ergeb­nis­se der Umfra­ge zum 365-Euro-Ticket, zwei neue Beschlüs­se und ein Rück­blick auf die Arbeit des Jugend­kreis­tags – das waren die The­men der letz­ten Sit­zung des Jugend­kreis­tags in die­sem Schul­jahr. Gleich­zei­tig endet mit die­sem Schul­jahr für 8 Jugend­kreis­rä­tin­nen und ‑räte ihre Amtszeit.

Neu­es Logo für den Jugendkreistag

In der letz­ten Sit­zung beschlos­sen die Mit­glie­der ein­stim­mig, ein neu­es Logo für den Jugend­kreis­tag zu ent­wer­fen. Um den Beschluss umzu­set­zen, grün­de­te sich eine Grup­pe aus Mit­glie­dern des Jugend­kreis­tags. Zwei Ent­wür­fe gestal­te­te das Logo-Team nach den gemein­sam ver­ein­bar­ten Richt­li­ni­en und Wün­schen. In einer Online-Abstim­mung wähl­ten im Anschluss alle Mit­glie­der des Jugend­kreis­tags ihren Favo­ri­ten, der seit kur­zem den öffent­li­chen Auf­tritt des jun­gen poli­ti­schen Gre­mi­ums schmückt.

Mit gro­ßer Span­nung wur­de die Aus­wer­tung der Umfra­ge zur Nut­zung des 365-Euro-Tickets für Schü­le­rin­nen und ‑schü­ler in Stadt und Land­kreis erwar­tet. Maxi­mi­li­an Saf­fou­ri stell­te die Ergeb­nis­se den Mit­glie­dern des Jugend­kreis­tags vor. Die gro­ße Mehr­heit der Jugend­li­chen emp­fin­det das Ticket als ein sehr will­kom­me­nes Ange­bot, um selbst­be­stimm­ter am sozia­len Leben teil­ha­ben zu kön­nen. Jedoch bekom­men nicht alle Schü­le­rin­nen und ‑schü­ler das Ticket kosten­los über die Schu­le. Gemein­sam mit Land­rat Johann Kalb wur­de rege dis­ku­tiert, was die Grün­de sind, wo Zustän­dig­kei­ten lie­gen und wel­che Mög­lich­kei­ten es gibt, das The­ma wei­ter voranzubringen.

Zwei Beschlüs­se vor der Sommerpause

Zwei neue Anträ­ge wur­den ein­stim­mig beschlos­sen. Jar­no Seu­ling stell­te sei­ne Idee vor, Schu­len dabei zu unter­stüt­zen, Kon­zep­te zur Bereit­stel­lung von Damen­hy­gie­ne-Arti­keln in Toi­let­ten umzu­set­zen. Auch wur­de die Teil­nah­me an zwei Work­shops des Dach­ver­bands der baye­ri­schen Jugend­ver­tre­tun­gen (DVBJ) zu den The­men Jugend­be­tei­li­gung und Kom­mu­na­le Poli­tik im Rah­men der Klau­sur­ta­gung im Herbst 2023 ver­ein­ba­re das Gre­mi­um. Der Jugend­kreis­tag ist seit 2022 akti­ves Mit­glied im DVBJ.

Einen Über­blick in Zah­len der bis­he­ri­gen Arbeit des Jugend­kreis­tags stell­te Vanes­sa Hoh­mann aus dem Bil­dungs­bü­ro vor. Seit Grün­dung des Jugend­kreis­tags wur­den 21 Beschluss­vor­schlä­ge von des­sen Mit­glie­dern ein­ge­reicht, von denen ins­ge­samt 19 ver­ab­schie­det und umge­setzt wur­den. Zum Stamm­tisch im JUZ am Mar­ga­re­t­hen­damm tra­fen sich die Jugend­li­chen acht Mal. Zusätz­li­che Events wie die Klau­sur­ta­gung in Pot­ten­stein und das Get Tog­e­ther auf der Giech­burg tru­gen dazu bei, die jun­gen Dele­gier­ten in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Fei­er­li­che Urkundenübergabe

Zum Abschluss der Sit­zung über­reich­ten John­ny Le und Land­rat Johann Kalb den aus­schei­den­den Jugend­kreis­rä­tin­nen und ‑räten Urkun­den als Zei­chen der Aner­ken­nung. Die Arbeit des Jugend­kreis­tags zeigt, dass jun­ge Men­schen ihren Land­kreis mit­ge­stal­ten und ihre Ideen ein­brin­gen, wenn sie die Mög­lich­keit dazu bekom­men. Sie alle nut­zen die Chan­ce, poli­ti­sche Pro­zes­se ken­nen­zu­ler­nen, gemein­sam nach Lösun­gen zu suchen, sach­lich zu argu­men­tie­ren und schließ­lich demo­kra­ti­sche Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Für das neue Schul­jahr sind bereits eine mehr­tä­ti­ge Klau­sur­ta­gung mit vie­len span­nen­den Aktio­nen sowie Stamm­ti­sche geplant. Auch die ersten Sit­zungs­ter­mi­ne ste­hen bereits fest.

Alle Ter­mi­ne für das neue Schul­jahr und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Jugend­kreis­tag gibt es online unter www​.bil​dungs​re​gi​on​-bam​berg​.de/​j​u​g​e​n​d​k​r​e​i​s​tag.