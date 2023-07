„Die Boddslküh“ (Kie­fer­zap­fen auf frän­kisch) ist die Wald-Kita­grup­pe der Arbei­ter­wohl­fahrt Kreis­ver­band Kulm­bach e. V. und öff­net ab 1. Sep­tem­ber 2023. Ein Wald- und Natur­kin­der­gar­ten ist wie jeder ande­re Kin­der­gar­ten, ein Lern- und Bil­dungs­ort für Kin­der. Der ein­zi­ge Unter­schied besteht dar­in, dass man bei fast jedem Wet­ter in frei­er Natur ist. „Die Boddslküh“ befin­det sich am Reh­berg in Kulm­bach, neben dem Reh­berg­heim der Mat­hil­de-Tren­del-Stif­tung, direkt unter­halb des Natur­lehr­pfa­des. Hier wer­den 20 Kin­der von 2,5 Jah­ren bis zum Schul­ein­tritt betreut. Ab Sep­tem­ber ist die Wald-Kita­grup­pe von Mon­tag bis Frei­tag, von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöff­net. Anmel­dun­gen sind ab sofort mög­lich, das Anmel­de­for­mu­lar fin­det sich auf der Home­page der AWO Kulm­bach (www​.awo​-kulm​bach​.de > Fami­lie & Kin­der > Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen > Wald-Kita­grup­pe „Die Boddslküh“).

Ansprech­part­ne­rin­nen sind Ein­rich­tungs­lei­te­rin Elke Engel­brecht (Tel. 09221/699641 und kita-​fantasia@​awo-​ku.​de) und Kin­der-und-Jugend-Bereichs­lei­te­rin Kat­rin Stad­ler (Tel. 0170/7902787).