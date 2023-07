Andre­as Woit­zik ist mitt­ler­wei­le, durch sei­ne Kunst­ak­tio­nen im öffent­li­chen Raum und sein all­seits umfas­sen­des krea­ti­ves Schaf­fen aus Bam­bergs Kul­tur­le­ben nicht mehr weg­zu­den­ken. Der 34 jäh­ri­ge frei­schaf­fen­de Illu­stra­tor mit Wohn­sitz in Bam­berg und Mün­ster, zeich­net nicht nur aus Hob­bie. Viel mehr macht es den Anschein, dass er das was er gestal­te­risch umsetzt, tun muss. Ein inne­rer Drang des krea­ti­ven Aus­drucks, der vie­le Kanä­le fin­den, auch durch Rap­mu­sik, doch sein Lieb­lings­me­di­um ist die Tin­te und die Aqua­rell­far­be. Ohne Skiz­zen­buch ist Andre­as nie zu sehen. Dies spie­gelt sich natür­lich auch in sei­nen Bil­dern wie­der. Es sind Stadt­sze­nen in die Andre­as alles ein­flie­ßen lässt, was im Moment des drau­ßen Zeich­nens pas­siert. So kann es schon gesche­hen, dass bei­läu­fig ein zwei Pas­san­ten inner­halb von weni­gen Sekun­den in ein Bild inte­griert wer­den. Ihm geht es nicht dar­um die Umwelt Wahr­heits getreu zu erfas­sen – das fin­det der Illu­stra­tor, mit eige­nen Wor­ten berich­tet „ extrem lang­wei­lig“. Zum Bei­spiel Ein blau­er Bam­ber­ger Dom mit Kom­ple­men­tär pas­sen­den Orang­gel­ben Him­mel stim­men da mehr zu sei­ner Fas­son. „ Vor allem möch­te ich Geschich­ten erzäh­len“. Dem­nach arbei­tet Andre­as Woit­zik auch an zwei Büchern, die er sowohl schreibt, als auch zeich­net. Andre­as zeich­net Auf­trags­ar­bei­ten für Unter­neh­men und Pri­vat­per­so­nen. Und sei­ner Insta­gram Sei­te zu Fol­ge scheint es kei­ne Begrenzt­heit in der Umset­zung der Auf­trä­ge zu geben. Von Illu­stra­tio­nen für Bücher, Sau­na­hü­te, Fly­ern, Por­traits, Tie­ren, Logos für Mar­ken und vie­lem mehr reicht sein Spektrum.

Wer sich ger­ne ein genaue­res Bild von Andre­as Woit­ziks schaf­fen machen möch­te hat ab den 15.8.2023 dazu die Chan­ce. Im Café Mar­le in der Obe­ren Sand­stra­ße 6 in Bam­berg star­tet sei­ne neue Austel­lung, die ein Best Of der Zeich­nun­gen der letz­ten bei­den Jah­re zei­gen wird.