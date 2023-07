Für Bay­reu­ther Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab dem 60. Lebens­jahr besteht auch in die­sem Jahr wie­der die Mög­lich­keit, ihren Füh­rer­schein frei­wil­lig bei der Fahr­erlaub­nis­be­hör­de im Stra­ßen­ver­kehrs­amt abzu­ge­ben und in ein Jah­res­ticket für den Stadt­bus­ver­kehr der Stadt­wer­ke ein­zu­tau­schen. Damit kön­nen sie ein Jahr kosten­los den Bus­ver­kehr in der Stadt Bay­reuth nutzen.

Das Pro­ze­de­re für den Umtausch ist sehr ein­fach: Wer sei­nen Füh­rer­schein unwi­der­ruf­lich abgibt und sei­nen Ver­zicht erklärt, erhält einen Gut­schein. Die­ser kann gemein­sam mit einem per­sön­li­chen Pass­bild im Kun­den­cen­ter der Stadt­wer­ke an der Zen­tra­len Omni­bus-Hal­te­stel­le abge­ge­ben wer­den und wird dort gegen ein Jahrs­ticket ein­ge­löst. Die­ses ist ab dem Datum der Aus­stel­lung zwölf Mona­te gül­tig. Da die Zahl der Gut­schei­ne kon­tin­gen­tiert ist, ent­schei­det bei der Ver­ga­be der Tag der Antragstellung.

Für wei­te­re Aus­künf­te steht die Fahr­erlaub­nis­be­hör­de im Stra­ßen­ver­kehrs­amt der Stadt Bay­reuth, Tele­fon 0921 251574 oder 251566, zur Verfügung.