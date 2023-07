Der Land­kreis Kro­nach führt an Kreis­stra­ßen Bau­ar­bei­ten durch, mit denen Stra­ßen­sper­run­gen einhergehen.

So erfolgt auf der Kreis­stra­ße KC 31 von der Ein­mün­dung nach Geu­ser (OT Wal­len­fels) bis zur Land­kreis­gren­ze ein Voll­aus­bau der Stra­ße. Die Bau­ar­bei­ten begin­nen am Mon­tag, 1. August (ab 8 Uhr) und dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Ende Novem­ber 2023. Des­halb wird in die­ser Zeit der Strecken­ab­schnitt von der Ein­mün­dung nach Geu­ser bis zur Land­kreis­gren­ze für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Die Umlei­tungs­strecke ist ausgeschildert.

Dar­über hin­aus fin­den Decken­sa­nie­rungs­maß­nah­men auf der Kreis­stra­ße KC 9 zwi­schen Buch­bach und Rothen­kir­chen statt. Aus die­sem Grund wird ab 1. August (ab 7 Uhr) bis vor­aus­sicht­lich 25. August der Strecken­ab­schnitt zwi­schen Rothen­kir­chen (ober­halb der Ein­mün­dung nach Frie­dersdorf) und Buch­bach gesperrt. Frie­dersdorf bleibt über Rothen­kir­chen, wie gewohnt, auch wäh­rend der Sper­rung erreich­bar. Anson­sten wird der Ver­kehr über Stein­bach am Wald umgeleitet.