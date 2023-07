Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Jan Schif­fers (AfD) lädt am 28. Juli alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich zu einem Stadt­teil­spa­zier­gang in Bam­berg-Ost ein, um gemein­sam über die Per­spek­ti­ven für Bam­berg-Ost in den kom­men­den Jah­ren zu dis­ku­tie­ren. Treff­punkt ist der Park­platz am Fuchs-Park-Sta­di­on, Beginn um 17.00 Uhr. Der Spa­zier­gang wird etwa eine Stun­de dauern.