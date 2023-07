Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall – Leit­plan­ke gestreift

COBURG – Beim Abbie­gen vom Fabrik­weg in die Creid­lit­zer Stra­ße streif­te am Mon­tag­mit­tag der Len­ker eines Opel Grand­land die dor­ti­ge Schutz­plan­ke. Ursäch­lich hier­für dürf­te der zu gerin­ge Sei­ten­ab­stand gewe­sen sein. Am Pkw ent­stand nach ersten Ein­schät­zun­gen ein Scha­den von 3.000 Euro. In wie­weit die Leit­plan­ke beschä­digt wur­de, muss noch abge­klärt wer­den, da die­se diver­se Alt­schä­den aufweist.

Zwei Laden­dieb­stäh­le in Stadt und Land­kreis Coburg

EBERS­DORF BEI COBURG – Eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin eines Ein­kaufs­mark­tes im Fran­ken­ring konn­te einen Mann beob­ach­ten, wie er meh­re­re Nah­rungs­mit­tel im Wert von 10,27 Euro unter sei­nem Shirt ließ. An der Kas­se woll­te der 36-Jäh­ri­ge ledig­lich ein paar Bröt­chen bezah­len und den Markt anschlie­ßend flucht­ar­tig ver­las­sen. Dank des Ein­grei­fens eines wei­te­ren Kun­den konn­te der Mann dar­in gehin­dert wer­den und anschlie­ßend der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben werden.

COBURG – Beim Ver­such, eine Viel­zahl von Elek­tro­ar­ti­kel im Gesamt­wert von über 700 Euro zu ent­wen­den, ertapp­te ein Mit­ar­bei­ter eines Elek­tro­mark­tes zwei 12-jäh­ri­ge Schül­ler, auf fri­scher Tat.

Die bei­den Jungs aus dem Land­kreis Coburg waren gegen­über dem Mit­ar­bei­ter des Mark­tes sofort gestän­dig und räum­ten ein, dass sie die Arti­kel klau­en woll­ten. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg nah­men den Sach­ver­halt auf und über­ga­ben im Anschluss die Bei­den in die Obhut eines Erziehungsberechtigten.

In bei­den Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Ladendiebstahls.

Unfall

UNTER­SIE­MAU – Am Mon­tag­mor­gen kam es zu einem Unfall zwi­schen einem Pedelec­fah­rer und einem Auto­fah­rer in der Uferstraße.

Kurz nach 06.00 Uhr pas­sier­te ein 45-jäh­ri­ger Rad­fah­rer den dort ver­lau­fen­den Rad­weg und woll­te die­sen über­que­ren. Jedoch über­sah der Zwei­rad­fah­rer den vor­fahrts­be­rech­tig­ten VW eines 47-jäh­ri­gen Man­nes. Trotz ein­ge­lei­te­ter Voll­brem­sung kam der Fahr­rad­fah­rer zu Fall und stürz­te auf die Stra­ße. Durch den Sturz zog sich der Mann leich­te Ver­let­zun­gen zu und kam zur wei­te­ren Ver­sor­gung mit dem Ret­tungs­diebnst ins Kli­ni­kum Coburg. Der Pkw-Fah­rer blieb unver­letzt. Am Pkw sowie am Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den von rund 1.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Rad­fah­rer übersehen

Kro­nach: Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 13.15 Uhr kam es an der Ein­mün­dung Im Ziegelwinkel/​Stöhr­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Eine 37-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin befuhr mit ihrem Seat die Stra­ße „Im Zie­gel­win­kel“ und woll­te an der Ein­mün­dung in die Stöhr­stra­ße stadt­aus­wärts abbie­gen. Hier­bei über­sah die Fah­re­rin einen 22-jäh­ri­gen Rad­fah­rer, der mit sei­nem Gefährt auf dem Rad­weg Rich­tung Dörf­les unter­wegs war. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Der Rad­fah­rer zog sich Abschür­fun­gen und Prel­lun­gen zu und kam vor­sorg­lich zur Unter­su­chung in die Fran­ken­wald­kli­nik. Am Seat ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 100,- Euro. Gegen die Auto­fah­re­rin wird wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung ermittelt.