Es ist eine schö­ne Tra­di­ti­on, die ger­ne gepflegt wird: Der Anna­fest-Mitt­woch! Auch die Forch­hei­mer Arbeitgeber*innen iden­ti­fi­zie­ren sich mit die­sem Brauch und fei­ern jedes Jahr am Mitt­woch­nach­mit­tag mit ihren Mitarbeiter*innen auf den Kel­lern. Am Anna­fest- Mitt­woch, 26.07.23, schlie­ßen in Forch­heim vie­le Geschäf­te und Ämter um die Mit­tags­zeit und es geht „nauf die Kel­ler“. So auch die Stadt­ver­wal­tung, die an die­sem Mitt­woch, 26.07.23, ab 12 Uhr des­halb nicht für indi­vi­du­el­le Anfra­gen zur Ver­fü­gung steht.

Die Tou­rist-Infor­ma­ti­on schließt am 26.07. bereits um 11 Uhr, das Pfalz­mu­se­um Forch­heim ist am Anna­fest-Mitt­woch ab 12 Uhr geschlossen.