Sonn­tag, 30. Juli 2023 um 11:00 Uhr, im Gar­ten am Bürgerhaus

Augu­sti­ne, die Clow­nin, steckt vol­ler Ideen. Es krib­belt sie bis in die Fin­ger- und Fuß­spit­zen, wenn sie Musik hört. Dann wol­len ihre lusti­gen Ein­fäl­le Bei­ne krie­gen und die bun­te Welt ent­decken. Onkel Rudi dage­gen ist ein stren­ger Gelehr­ter und unter­hält sich am lieb­sten mit sei­ner Com­pu­ter­maus. „Weil die für alles eine Ant­wort weiß“, sagt er. Er ver­steht nicht, dass Augu­sti­ne so gern mit Lupe und Fern­glas auf die Erde oder in den Him­mel guckt, um von Insek­ten und Wol­ken das Tan­zen zu ler­nen. Er fin­det, dass Augu­sti­ne zu wild ist und zu zap­pe­lig. Und Augu­sti­ne fin­det, dass Onkel Rudi noch nicht zu alt ist, um mit ihr die Natur zu erfor­schen und das Tanz­bein zu schwingen.

Ver­an­stal­tungs­ort: Gar­ten am Bür­ger­haus, Bahn­hof­stra­ße 5, 91320 Ebermannstadt.

Ein­lass: 10:00 Uhr.

Kon­takt: Tou­rist­info Eber­mann­stadt 09194 / 9799444 und Frän­ki­scher Thea­ter­som­mer 09274 / 947440 .

Kar­ten: Erw. 10,00 €; Kin­der 7,00 €, online-Tickets unter www​.thea​ter​som​mer​.de

Für Kaf­fee, Kuchen & Geträn­ke sorgt das Müt­ter­zen­trum Ebermannstadt.

Für ein klei­nes Rah­men­pro­gramm sorgt das Büro für Jugend­ar­beit, die Steue­rungs­grup­pe Fair­trade Stadt Eber­mann­stadt, der Fami­li­en­stütz­punkt und der Seel­sor­ge­be­reich Frän­ki­sche Schweiz.

Das Hei­mat­mu­se­um ist ab 14.00 Uhr geöff­net (mit einem Quiz für Kinder).

Aus­weich­ort bei schlech­tem Wet­ter: Fami­li­en­zen­trum Hasen­berg, Feu­er­stein­stra­ße 11, 91320 Eber­mann­stadt.