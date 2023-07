Regio­nal­li­ga-Auf­takt geglückt!

Der FC Ein­tracht Bam­berg hat sein erstes Spiel der neu­en Sai­son in der Regio­nal­li­ga Bay­ern mit 1:0 gewon­nen. Gegen den durch­aus ambi­tio­nier­ten Geg­ner aus Iller­tis­sen zeig­ten die Bam­ber­ger einen lei­den­schaft­li­chen Kampf über 90 Minu­ten und belohn­ten sich am Ende mit dem Heim­sieg. Vor einer groß­ar­ti­gen Kulis­se von 1009 Zuschau­ern brach­te Rück­keh­rer Patrick Gört­ler die Dom­rei­ter bereits Mit­te der ersten Hälf­te (25.) auf die Siegerstraße.

Jan Gern­lein: „Freue mich, dass wir uns belohnt haben“

„Das war heu­te eine wahn­sin­ni­ge Ener­gie­lei­stung mei­ner Mann­schaft. Wir wuss­ten, dass ein sehr guter Geg­ner auf uns war­tet der alles rein­wirft. Für uns war daher wich­tig, dass wir dage­gen­hal­ten und mit Mann und Maus ver­tei­di­gen. Das ist uns sehr gut geglückt. Am Ende freue ich mich, dass wir uns mit dem 1:0 belohnt haben“, so FCE-Trai­ner Gernlein.

Umkämpf­te Par­tie mit dem bes­se­ren Ende für die Domreiter

Dem druck­vol­len Beginn des FV Iller­tis­sen konn­ten die Dom­rei­ter in der ersten Halb­zeit stand­hal­ten und sogar mit 1:0 in Füh­rung gehen! Die spie­le­risch über­le­ge­nen Gäste domi­nier­ten die Par­tie zwar in den ersten 45 Minu­ten und kamen auch zu eini­gen Gele­gen­hei­ten, konn­ten aller­dings nichts Zähl­ba­res dar­aus machen.

15. Minu­te: Die Anfangs­vier­tel­stun­de gehör­te ein­deu­tig dem FVI. Die Feld­über­le­gen­heit der Gäste mün­de­te fol­ge­rich­tig nach einer Vier­tel­stun­de in der ersten guten Gele­gen­heit. Gökalp Kilic tauch­te aus knapp elf Metern frei vor dem Kasten von Fabi­an Deller­mann auf. Der Bam­ber­ger Schluss­mann konn­te aber im Raus­lau­fen mit dem Fuß parieren.

25. Minu­te: JAAAAA!!! DAS 1:0 FÜR DIE DOM­REI­TER! Luca Ljev­sic setz­te sich auf der rech­ten Außen­bahn stark gegen sei­nen Gegen­spie­ler durch und leg­te den Ball von der Tor­aus­li­nie halb­hoch auf Patrick Gört­ler zurück. Die­ser stand gold­rich­tig und schob zur 1:0‑Führung ein.

Die Bach­tha­ler-Elf kam nach dem Sei­ten­wech­sel erneut stark aus der Kabi­ne. Dem FCE gelang es aber immer wie­der Nadel­sti­che nach vor­ne zu set­zen. Auch durch die ein­ge­wech­sel­ten Offen­siv­kräf­te der Bam­ber­ger wur­de immer wie­der für Ent­la­stung gesorgt. Letzt­end­lich konn­ten die Bam­ber­ger die 1:0‑Halbzeitführung, dank einer auf­op­fe­rungs­vol­len Mann­schafts­lei­stung, über die Zeit retten.

59. Minu­te: Die bis dato beste Chan­ce des FC Ein­tracht Bam­berg! Wie­der war es der auf­fäl­li­ge Gört­ler, der zum Abschluss kam. Der Bam­ber­ger Stür­mer ver­ar­bei­te­te einen hohen Steck­pass aus dem Mit­tel­feld von Simon Koll­mer mit der Brust stark. Sein Abschluss frei vor Felix Thiel rutsch­te ihm aber leicht über den Schlap­pen und ging über das Tor.

90. Minu­te: Glück gehabt! Der letz­te gefähr­li­che Angriff des FV Iller­tis­sen wur­de ver­ei­telt. Den arti­sti­schen Fall­rück­zie­her klär­te die Hin­ter­mann­schaft der Dom­rei­ter sou­ve­rän und sorg­te dafür, dass die Null am Ende stand.