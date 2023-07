Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor Gös­sl: „Sei­ne mah­nen­de Stim­me ist geprägt von ernst­haf­ter Sor­ge um die Zukunft der Kir­che in Deutschland“

Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl gra­tu­liert dem aus dem Erz­bis­tum Bam­berg stam­men­den Kar­di­nal Wal­ter Brand­mül­ler zum 70. Jubi­lä­um sei­ner Prie­ster­wei­he. Der 94-jäh­ri­ge frü­he­re Prä­si­dent des Päpst­li­chen Komi­tees für Geschichts­wis­sen­schaft wur­de in Ans­bach gebo­ren und war Kaplan in Kro­nach und Bam­berg, bevor er sich in den Dienst der theo­lo­gi­schen Wis­sen­schaft, ins­be­son­de­re der Kir­chen­ge­schich­te stell­te. Am 26. Juli 1953 emp­fing er vom Bam­ber­ger Erz­bi­schof Joseph Otto Kolb die Priesterweihe.

Auch als lang­jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter der römi­schen Kurie habe Brand­mül­ler sei­ne frän­ki­sche Hei­mat nie aus dem Blick ver­lo­ren, beton­te Gös­sl. Zuletzt fei­er­te Brand­mül­ler 2018 im Bam­ber­ger Dom sein 65. Wei­he­ju­bi­lä­um. Bis ins hohe Alter mel­de sich der Kar­di­nal immer wie­der kri­tisch und mah­nend zu Wort, wenn er die Tra­di­ti­on und die Leh­re der katho­li­schen Kir­che in Gefahr sehe. Sei­ne ableh­nen­de Hal­tung zu den Reform­plä­nen des Syn­oda­len Weges sei von ernst­haf­ter Sor­ge um die Kir­che in Deutsch­land geprägt, so Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor Gös­sl. Der­ar­ti­ge kri­ti­sche und ehr­li­che Stim­men sei­en in einem Reform­pro­zess wich­tig und dien­ten stets auch zur Über­prü­fung der eige­nen Posi­ti­on. Kurz vor sei­nem Wei­he­ju­bi­lä­um hat­te Brand­mül­ler jene deut­schen Bischö­fe öffent­lich als „Häre­ti­ker“ und „ein­deu­tig irr­gläu­big“ bezeich­net, die sich zum Bei­spiel für die Prie­ster­wei­he von Frau­en oder die Zulas­sung von Wie­der­ver­hei­ra­te­ten zur Eucha­ri­stie einsetzen.

1969 wur­de Brand­mül­ler Pro­fes­sor an der Phi­lo­so­phisch-Theo­lo­gi­schen Hoch­schu­le in Dil­lin­gen, spä­ter Hoch­schul­leh­rer in Augs­burg. 1981 wur­de er Mit­glied der Päpst­li­chen Kom­mis­si­on der histo­ri­schen Wis­sen­schaf­ten und 1998 Prä­si­dent des Päpst­li­chen Komi­tees für Geschichts­wis­sen­schaft in Rom. Von 1998 bis 2006 war er Prä­si­dent der Inter­na­tio­na­len Kom­mis­si­on für ver­glei­chen­de Kir­chen­ge­schich­te. Papst Bene­dikt XVI. ernann­te ihn 2010 zum Kar­di­nal. Er lebt wei­ter­hin in Rom.